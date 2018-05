Bruselas perdona a España 4.000 millones en ajustes por el paro

La Comisión Europeapresentó el pasado miércoles las recomendaciones país por país con una lista de deberes para España. Entre ellos, se incluye la obligación de reducir el déficit estructural un 0,65% en 2019, lo que supone un ajuste de unos 7.500 millones. Fuentes de la Comisión han explicado que en realidad a España le correspondería ajustar un punto de PIB, 11.600 millones, pero el alto nivel de desempleo ha llevado a las autoridades comunitarias a rebajar el objetivo para que sea factible.

El déficit estructural es el que se produce en una situación de neutralidad económica, sin expansión ni recesión. Eso hace que su reducción no pueda fiarse a la evolución del ciclo y requiera medidas contundentes. Es decir, que el Gobierno debería poner en marcha nuevos recortes o subidas de impuestos si quiere cumplir con Bruselas el año que viene, aunque parece difícil teniendo en cuenta los Presupuestos que ha sacado adelante para 2018.

Las cuentas son expansivas, no restrictivas y aseguran la legislatura a Mariano Rajoy, que podrá recurrir de nuevo a la prórroga el año que viene antes de volver a convocar elecciones. Prorrogó ya las cuentas de 2016 y volvió a hacerlo en 2017, así que no le costará mucho recurrir a esta medida una vez más antes de dejar La Moncloa. De hecho, se evitará el desgaste que supondría volver a los recortes.

Así se ha aplicado la norma europea: Se tiene en cuenta que España saldrá del procedimiento de déficit excesivo en 2018 y dejará de estar bajo el brazo correctivo del Pacto de Estabilidad para pasar al brazo preventivo y a la norma transitoria de deuda. Al tener una deuda pública por encima del 60% y una previsión del PIB de 2,3%, el gasto público primario neto nominal debería bajar al menos un 0,3%y el déficit estructural tendría que reducirse un 1%.

El comportamiento negativo del mercado laboral ha hecho que Bruselas recomiende un ajuste menor a España

Sin embargo, en 2019 la tasa de paro en España seguirá siendo una de las más altas de la UE, lo que va hacer que los salarios sigan contenidos en el sector privado mientras la ínflación sigue por debajo del 2%. La combinación de todos estos factores se traduce en una persistente atonía del mercado laboral. Y por eso precisamente la Comisión prefiere recomendar un ajuste estructural del 0,65% y un crecimiento máximo del gasto público primario neto del 0,6%.

Si utilizamos el PIB de 2017, 1.163.662 millones de euros, el ajuste del 0,65% implicaría reducir el déficit estructural en algo más de 7.500 millones de euros. Si el ajuste recomendado hubiera sido del 1%, las medidas tendrían que superar los 11.600 millones. Es decir, que Bruselas ha perdonado un recorte de 4.000 millones a España por su alto nivel de desempleo.

Los Presupuestos

Si el Gobierno quiere cumplir, tendrá que ponerse manos a la obra. Eso sí, las mismas fuentes de la Comisión han dejado claro que el objetivo no va a cambiarse aunque las cosas empeoren, así que en ningún caso los ajustes tendrán que superar esos 7.500 millones. Lo que no parece muy probable es que el Gobierno esté dispuesto a hacer nuevos ajustes y menos en un año electoral como será 2019.

Probablemente el Gobierno tenía muy claro lo que iba a pasar y por eso se ha dejado sangre, sudor y lágrimas en el Presupuesto de 2018. Ha tenido que negociar y ceder mucho, pero ha cosneguido asegurarse la legislatura. Y el que llegue después, que se encargue de los recortes. El problema es que España puede volverse a meter en un buen lío si vuelve a incumplir reiteradamente el déficit.

Dentro del brazo preventivo, a España se le podría abrir un procedimiento de desvío significativo si el desfase supera en un año en medio punto el objetivo o si lo hace en un 0,25% durante dos años. Esto es importante porque ya en 2018 Bruselas espera que el déficit se vaya al 2,7% frente al 2,5% pactado. Este nuevo procedimiento implicaría nuevas restricciones del gasto y objetivos más ambiciosos y podría acabar, en última instancia, en sanciones o incluso en la vuelta al procedimiento de déficit excesivo.

Abandonar el déficit excesivo no hará que las autoridades comunitarias rebajen sus exigencias

España también podría entrar en un procedimiento de deuda excesiva también duro, aunque Bruselas concede una moratoria de 3 años a todos los países que abandonan el déficit excesivo para sanear su situación y evitar este procedimiento. Lo cierto es que aún no se ha llegado a aplicar a ningún país en la UE. Si España cumple con las exigencias del brazo preventivo del Pacto, no llegará a este límite.

En cualquier caso, no hay duda de que salir del déficit excesivo no va a implicar una relajación de las exigencias de las autoridades comunitarias, sino más bien lo contrario. España tendrá que hacer recortes importantes si quiere seguir evitando sanciones. Lo que no está tan claro es si este Gobierno o el próximo que ocupe La Moncloa va a estar dispuesto a cumplir con lo que se le exige.