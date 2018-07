Bruselas impone a Google una multa histórica por su abuso de poder con Android

Varapalo al gigante de internet. La Comisión Europea ha sancionado a Google con 4.300 millones de euros por abuso de posición dominante a través de Android. Considera que obligar a los fabricantes móviles que usan este sistema operativo a instalar por defecto las aplicaciones de Google (Search, Chrome) es algo que favorece "arbitrariamente" sus servicios e intereses. El gigante estadounidense difiere y ha anunciado que recurrirá la decisión.

"Queremos que Google cambie su comportamiento. Es ilegal y queremos que se detenga. Esto es un mercado y hay reglas. Y Google tiene que jugar bajo estas reglas", ha dicho en rueda de prensa la comisaria de Competencia europea Margrethe Vestager.

La de este miércoles es la mayor multa de la historia impuesta en la Unión Europea. El Ejecutivo europeo ha dado a Google 90 días para cambiar sus prácticas comerciales. De no aplicar los cambios, la tecnológica se enfrentará sanciones adicionales de hasta el 5% de su facturación diaria promedio.

Bruselas alega que Google exigió a los fabricantes de móviles que preinstalaran su buscador (Google Search) y su navegador (Chrome) como condición para otorgarles la licencia de uso de su tienda de aplicaciones (Play Store).

"Google ha usado Android como vehículo para cimentar el dominio de su motor de búsquedas. Estas prácticas han negado a sus rivales la oportunidad de innovar y competir. Han negado a los consumidores europeos los beneficios de una competición efectiva en la importante esfera móvil", ha señalado Vestager.

La sanción se suma a la multa de 2.424 millones de euros que la Comisión ya había impuesto a la compañía estadounidense en junio de 2017. En aquella oportunidad condenaba el abuso de dominio al favorecer a su servicio de comparación de compras en su motor de búsqueda.

Bruselas abrió la investigación por Android en 2015 y acusó formalmente a Google un año después de aplicar una estrategia "para mantener y reforzar su posición dominante en la búsqueda general en Internet".

Según datos de la CE, al inicio de la investigación cerca del 80% de los dispositivos móviles inteligentes en Europa y en el mundo funcionaban con el sistema operativo de Google. Y más del 90% de la cuota de mercado en los servicios de búsqueda general en Internet, sistemas operativos con licencia para móviles inteligentes y tiendas de aplicaciones para Android.

Este no es el único frente que tiene abierto el gigante tecnológico. Bruselas tiene otra investigación abierta a la compañía por la herramienta AdSense, con la que sospecha que restringe que sitios web de terceros muestren anuncios de búsqueda de competidores.

El gigante tecnológico ha anunciado que recurrirá la decisión. "Android ha creado más elección para todos, no menos. Un ecosistema vibrante, rápida innovación y precios más bajos son marca distintiva de una competencia robusta. Recurriremos la decisión de la Comisión", ha publicado la empresa en su cuenta de Twitter @GoogleEurope.

La compañía ha negado en varias ocasiones las alegaciones de la Comisión Europea y ha argumentado que los fabricantes de móviles instalan muchos servicios de sus rivales. Asimismo, sostiene que Android ha aumentado la competencia en el mercado de estos dispositivos.

