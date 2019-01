El Ibex responde con subidas moderadas al fracaso de May en el Parlamento británico

Cada paso que da el brexit, la Bolsa aparece como protagonista. El batacazo que sufrió el mercado después de que los británicos dijeran "sí" a la salida de la Unión Europea ha colocado al mundo bursátil como un termómetro de la negociación. Y hoy el termómetro da buena temperatura, pese al rechazo del Parlamento Británico al acuerdo con Bruselas y la situación de incertidumbre en torno a la primera ministra, Theresa May.

Las principales bolsas europeas inician la sesión con ligeras subidas. En concreto, el Ibex 35 arranca con una revalorización del 0,3%. Por su parte, el FTSE 100, principal índice británica ha iniciado este miércoles cotizando prácticamente plano. El CAC 40 francés y el Dax alemán siguen la línea del selectivo español con ligeras subidas.

De vuelta a España, los que lideran las subidas son valores muy expuestos a los movimientos en Reino Unido. IAG, Sabadell, Aena repuntan cerca de un 1% , entre medias se cuela Ence que con un repunte del 1,8%. En la parte baja de la tabla, los protagonistas son las empresas energéticas. Red Eléctrica pierde más de un 2%, Enagás un 1,3% y Acciona cede un 2,7%.

En el mercado de divisas todas las miradas están puestas en la libra, que apenas se mueve frente al dólar (sube un 0,06% hasta 1,286 dólares). Por su parte, el euro, que comenzó la semana al borde de los 1,15 dólares, este miércoles sufre al filo de los 1,14 dólares.

¿Calma antes de la tempestad?

Tras el fracaso de la votación, la primera ministra británica, la conservadora Theresa May, tendrá que hacer frente mañana a una moción de censura presentada por la oposición laborista. Renta4 apunta en su informe de este miércoles que si May pierde la citada moción, se abre la posibilidad de que Reino Unido celebre elecciones anticipadas, aunque tampoco se descarta un segundo referéndum sobre el "brexit", con lo que todas las opciones están abiertas y la incertidumbre "es máxima".

Por su parte, Juan José Fernández-Figares, director de análisis de Link Securities, considera que "la incertidumbre que está generando este caótico proceso del brexit está impidiendo en estos momentos que muchos inversores opten por incrementar sus posiciones de riesgo y opten claramente por la renta variable a pesar del positivo inicio de año que está teniendo este tipo de activos".

Entre todo el ruido del brexit, Santander ha robado parte del protagonismo. La entidad española anunciaba, al cierre del mercado, si renuncia a fichar a Andrea Orcelcomo consejero delegado dado que finalmente esto supone unos costes que la entidad no está dispuesta a asumir. Pero, pese a ello, los inversores no castigan a la cotización y la entidad cotiza con una subida del 0,3%. Como ha sucedido también con el brexit, el mercado no siempre responde como se puede esperar.