Brecha salarial: Santander UK paga un 35% menos a sus mujeres

El Banco Santander ha hecho pública la diferencia de sueldos entre hombres y mujeres en su filial británica, tal y como dicta la ley del país.

En el informe, la entidad detalla el número de empleados y empleadas que existen en cada nivel de la empresa. El banco tiene "proporcionalmente más mujeres que hombres en los servicios de atención al cliente y más hombres en sus equipos senior". Precisamente, en esta última franja es en la que se produce el mayor gap salarial, del 35%. La diferencia en los bonus es aún más grande: del 69,1%.

El banco explica que este salto se debe a que históricamente las entidades han estado predominadas por hombres, y por ello ahora ocupan puesto de mayor relevancia. En este sentido, entre los hombres predominan los puestos 'senior' a tiempo completo y entre las mujeres, los contratos a tiempo parcial.

El banco asegura que no tiene problema de pagos ente iguales, pero que la brecha salarial de género y de bonificación muestran que tienen un "trabajo real" que hacer para aumentar el número de mujeres en puestos de liderazgo. A nivel de junta, las mujeres constituyen el 36% del consejo del banco y el 40% del comité ejecutivo.

Meta

El objetivo de la entidad presidida por Ana Botín es llegar a la paridad en el 2021, aunque dan un margen de error de un 10%.

No obstante, la brecha salarial en otros bancos británicos es igual o superior. En Barclays las mujeres cobran la mitad que los hombres; en el Royal Bank of Scotland (RBS), la brecha es muy parecida a la del Santander, de un 37%; y en el caso del Lloyds Bank, se reduce al 33%.

Ana Botín, en los resultados anuales del Banco Santander, afirmaba que en igualdad de puestos,los salarios son equitativos, pero también indicaba la necesidad que incorporar más mujeres en puestos directivos.

"No es fácil, queremos arreglarlo y cuando no encontramos a la persona dentro del banco nos vamos a contratar fuera. No hemos sido lo bastante buenos en este aspecto en el pasado. En nuevos puestos directivos estamos siempre pidiendo que haya una mujer en los procesos. En Reino Unido hay programas para 400 mujeres, dando monitoringpara progresar", aseguraba la banquera.