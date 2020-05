Cónclave en la AEB para analizar la hipoteca para jóvenes que propone Ana Botín

Ana Botín ha conseguido 'colar' en la agenda de la Asociación España de Banca (AEB) su propuesta más ambiciosa para la era 'postcovid'. La patronal tratará en la reunión que tendrá lugar hoy miércoles la medida propuesta por la banquera, que consiste en otorgar hipotecas al 95% a los jóvenes con aval del Estado a través del Instituto Oficial de Crédito (ICO), de hasta un 20%.

Preguntado por este respecto, un portavoz de la patronal ha decido no confirmar que esta medida esté en la orden del día. No obstante, ha querido señalar que en la AEB ya se está pensando en soluciones para acelerar la recuperación de la economía, una vez se haya superado la crisis sanitaria actual. Fuentes financieras consultadas agregan que el sector financiero ya está trabajando en nuevos productos y servicios para atender a los clientes una vez finalice el estado de alarma.

No obstante, aunque la medida de Botín haya llegado hasta la mesa redonda de la patronal, lo cierto es que cuenta con algunos retractores importantes. De hecho, hay varias entidades que han desechado esta idea y que pide al Santander que no se precipite.

En esta misma línea se mueve el Banco de España, según ha podido saber Vozpópuli. El supervisor no ha recibido ninguna comunicación por parte del equipo de Botín, por lo que esta propuesta no está en la hoja de ruta del Gobernador. Y si se concreta, se tendría que analizar en profundidad, señalan las mismas fuentes. El banco Santander recalca que por el momento esta modalidad de hipoteca es sólo "una propuesta que se tiene que discutir y analizar con el Ministerio de Economia".

No es la prioridad

A este respecto, la cartera que dirige Nadia Calviño, recuerda que que esta no es la única propuesta que ha llegado a la mesa del Instituto de Crédito Oficial (ICO) y advierte que, de salir adelante, en ningún caso se haría en exclusiva con el Banco Santander, ya que "como sector público tienen la obligación de asegurar que los recursos se movilicen y lleguen a todos por igual", por lo que no sería viable un acuerdo bilateral con una sola entidad. Además, esta misma fuente señala que hasta la fecha no se ha comenzado a trabajar en este proyecto.

Además, el propio (ICO) ha comunicado a La Agencia EFE que en este momento el organismo está centrado en llevar la financiación a empresas, pymes y autónomos afectados por el coronavirus, así como las ayudas al alquiler aprobadas por el Ejecutivo. Es por eso que el instituto descarta de momento avalar hipotecas para que los más jóvenes puedan acceder a la vivienda, tal y como apuntó Botín.