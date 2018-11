MediaMarkt, Carrefour o BQ: las marcas encarecen los productos con falsas ofertas por el Black Friday

El Black Friday es una oportunidad para empresas y compradores. Los primeros porque venden más y los segundos porque compran a mejor precio.

Pero como dice el aforismo, cuando el río baja revuelto los que ganan son los pescadores, y es precisamente lo que en Twitter están denunciando los usuarios. Están poniendo el grito en el cielo ante la forma de actuar de muchas marcas.

La red del pajarito está llena de imágenes con precios de productos que, comparados con los de hace unos días, resultan ser en muchos casos más caros, pese a contar con supuestos descuentos por el Black Friday. Son especialmente llamativas las quejas que recibe MediaMarkt.

Pero no es la única marca a la que la comunidad tuitera ha puesto en entredicho. Enseñas como Carrefour, BQ o Xiaomi también están sufriendo las iras de los usuarios.

bq 1 euro @bqreaders intentando entrar en la promocion del black friday desde las 9:45 y la primera vez que me entra en el enlace me aparece un precio de más de 300€. ESTAFA!!!!

En el caso concreto de Carrefour, un usuario de Forocoches ha publicado su experiencia. Tras esperar al Black Friday para comprar un altavoz, se lo ha encontrado diez euros más caro que antes de la semana con los supuestos mayores descuentos del año.

Como hemos comentado, Xiaomi también ha sido blanco de las iras de personas que trataron de beneficiarse de una de sus ofertas, que anunciaba móviles a un euro.

#BlackFriday @Espana_Xiaomi @XiaomiEspana Vaya timo las promociones de Teléfonos a 1€. Me siento totálmente engañado. He realizado todo el proceso, he esperado la hora fijada y no había productos que comprar, y de repente ya hay, pero a 449€. Estafa total