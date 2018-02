Black Friday en Inditex: ¿Cuáles fueron los motivos de su mayor caída en Bolsa?

Las acciones de Inditex han sufrido su particular Black Friday. Los títulos del gigante textil español se han desplomado un 7,06% en la sesión de este viernes debido a varios informes desfavorables y por el efecto arrastre de su competidor H&M. La sangría bursátil se traduce en un recorte de 5.900 millones de euros de capitalización, lo que sitúa a la compañía en un valor bursátil de 77.900 millones, muy lejos de los 108.200 que estimaba el consenso de mercado.

Inditex comenzó a retroceder a las 11:10 de la mañana. Los títulos empezaron a caer en vertical a esa hora y quince minutos después, la compañía ya había perdido un euro por acción (de los 26,8 euros a los 25,8 euros). A las 12:00 del mediodía Inditex puso en riesgo los 25 euros y los perdió a las 13:35, cuando se situó en los 24,7, para más tarde recuperarlos y cerrar en los 25 clavados.

La caída guarda relación con los informes emitidos por JPMorgan y Banco Santander. Ambas entidades consideran que las cuentas de Inditex no van a ser tan buenas como se esperaban y han decidido recortar su precio objetivo.

El banco americano lo ha hecho hasta los 35 euros y el español hasta los 35,1. Los motivos para el recorte son muy parecidos. El efecto divisa y la bajada de las ventas en el segundo periodo del tercer trimestre, que comienzan a preocupar por si se trata de una tendencia.

No obstante, este problema ya se avisó en diciembre cuando presentó las cuentas del tercer trimestre. Ahí, Inditex ya comentaba que las ventas se iban a desacelerar. El problema está en que no se contaba con que enero iba a ser, también, menos bueno y que este problema conlleva una caída en los márgenes del grupo. La explicación que daba el grupo en su momento era el calor otoñal. Inditex afirmaba vendía menos abrigos.

El efecto arrastre no se ha producido a la inversa

Por otra parte, el Santander añade en su informe que Inditex se podría contagiar del efecto arrastre que está produciendo en el sector H&M, su principal competidor. La empresa sueca no pasa por su mejor momento en ventas y este jueves recibió una valoración negativa por parte de RBC. El bróker recortó su precio objetivo un 26%, hasta las 125 coronas suecas. Es destacable que esta valoración no se haya visto reflejada en sus títulos y es anecdótico que el día de mayor sangrado de la matriz de Zara, el grupo sueco haya cerrado prácticamente plano. El efecto arrastre parece que no se ha producido a la inversa.

Euro fuerte... problema

Los analistas ya avisaban de que el efecto divisa iba a lastrar las cuentas de Inditex, pero no se esperaba que fuera tan preocupante. Según los datos consultados por este diario, el cambio afectará hasta en cuatro puntos porcentuales en la facturación del grupo, que pasa de un 10%, al 6% en el cuarto trimestre del año.

Por otra parte, según fuentes del mercado, los habituales contactos mantenido por Inditex con los analistas no han salido del todo bien, sino todo lo contrario. Los brokers han concluido que los resultados serán peores de lo previsto.

A todo este guirigay hay que sumar que las posiciones cortas en el valor se sitúan en máximos históricos, en un 0,71% del capital, a 16 de febrero. Cabe destacar que Inditex siempre se ha caracterizado por ser una valor 'libre de bajistas'. No obstante, no se descarta que en próximos días pueda verse si en la jornada de este viernes esa cifra se vio incrementada.

Roberto Berzal, Sales Trader de Orey iTrade, expone que pese a los esfuerzos de la compañía por mitigar al máximo el impacto de la fuerte revalorización del euro, sigue pesando mucho esta fortaleza de la moneda europea en su cuenta de pérdidas y ganancias.

Además, considera que Inditex debe acelerar el desarrollo del negocio online, pues Amazon está haciendo especialmente daño a empresas de ventas retail, como es el caso de Walmart en Estados Unidos.

Los títulos de Inditex pierden en el año un 13,92%, lo que supone un recorte de 3,9 euros por acción en menos de dos meses.