Servired, Euro 6000 y 4B quieren usar la marca Bizum para su fusión

La banca española quiere que Sistema de Tarjetas y Medios de Pago, la sociedad resultante de la fusión de Servired, Euro 6000 y 4B y que carece de un nombre comercial hasta el momento, utilice Bizum como marca para dirigirse al gran público, según fuentes financieras consultadas por Vozpópuli.

En la actualidad Bizum -el sistema de pagos instantáneos a través del teléfono móvil de la banca española- ya es el nombre comercial de Sociedad de Procedimientos de Pago SL, pero en los bancos se considera que esta marca, vista su penetración entre el público joven, tiene "mucho potencial", por lo que se ha barajado potenciarla y extenderla al mundo de los pagos con tarjeta.

Fuentes oficiales de Sistema de Tarjetas y Medios de Pago, no obstante, han asegurado a este medio que el nombre comercial que adoptará la compañía en un futuro es un asunto que hasta el momento no se ha abordado en su consejo de administración, por lo que no hay ninguna decisión tomada al respecto.

Competir con Visa y Mastercard

En cualquier caso, la idea tiene sentido, ya que las entidades financieras españolas son dueñas de ambas sociedades y Bizum cuenta ya con más de dos millones de usuarios en apenas dos años de vida.

Así, se podría utilizar el empuje de esta marca de cara al lanzamiento de la nueva tarjeta de pago que preparan las entidades para hacer frente a Mastercard y Visa, entre otras alternativas.La emisión comercial de estas tarjetas, sin embargo, no está previsto que llegue antes de septiembre de 2019, como publicó ABC.

Santander, Caixabank y BBVA ostentan una participación del 18% cada una en Sistema de Tarjetas y Medios de Pago, mientras que la cuota de Bankia y Sabadell es del 9,8% y del 9,4%, aunque también están presentes en esta sociedad Cajamar, Unicaja y Kutxabank con participaciones menores. En Bizum, por su parte, los cinco grandes bancos del país controlan el 76,4% del capital.

600M. en transacciones

Sea como fuere, lo cierto es que Bizum, que permite a cualquier usuario enviar dinero a otra persona a través del móvil solo con conocer su número de teléfono -sin la necesidad de conocer su número de cuenta-, es un servicio cada vez más conocido y utilizado en España.

Se lanzó en octubre de 2016 y ya cuenta con más de dos millones de usuarios registrados. En este tiempo, el sistema ha movido más de 600 millones de euros en transacciones a través de más de 10,5 millones de operaciones, por lo que el bizum medio es de unos 55 euros. El objetivo es llegar a los 2,5 millones de usuarios a finales de año.

Durante el pasado septiembre, mes en el que se dieron de alta 150.000 personas, el servicio alcanzó un nuevo récord de uso al realizarse transferencias por importe de 70 millones de euros. También se registró el mayor dato de actividad mensual, ya que el 40% de los usuarios hizo al menos un bizum durante el mes.

Los usuarios más activos de este servicio son aquellos cuya edad está comprendida entre los 35 y 44 años (32%), por delante de aquellos que tienen entre 25 y 34 años (27%), mientras que el uso más común de Bizum es para pagar cenas, entradas o suscripciones a Netflix, según datos de la compañía.