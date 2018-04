Bizum no tira la toalla con ING: "Twyp no es incompatible con nuestro servicio"

El servicio de pagos instantáneos Bizum no para de crecer. La compañía ya cuenta con más de 1,3 millones de usuarios, que han hecho 5,2 millones de operaciones por las que han movido más de 300 millones de euros. Las perspectivas para el cierre de 2018 son conseguir 2,5 millones de clientes, con 9 millones de transacciones y mover 500 millones de euros, según ha explicado a Vozpópuli el consejero delegado de la compañía, Ángel Nigorra.

"Estamos creciendo al ritmo de unos 100.000 usuarios al mes y nuestro objetivo es que esta cifra siga subiendo porque nos basamos en un modelo de retroalimentación", asegura Nigorra.

Uno de los grandes retos de la compañía es la captación de ING, que se sigue resistiendo porque prácticamente a la vez lanzó su propia plataforma de pagos instantáneos, Twyp.

Apuestan por Twyp, pero no es incompatible con Bizum

"Es una decisión que tienen que tomar ellos. Hemos tenido reuniones y estaríamos encantados de que se sumaran", recalca. Nigorra también considera que el perfil de cliente de ING sería "muy afín a los usuarios de Bizum".

Un modelo parecido al Whatsapp

El crecimiento de Bizum, salvando las distancias, se parece mucho al de Whatsapp, ya que comparten el "efecto red". "De nada vale tener un buen servicio si solo lo usa una o dos personas", destaca Nigorra, que agrega que la diferencia con la aplicación de mensajería instantánea es que Bizum es un sistema de pago, y la gente es "más prudente y conservadora" cuando se habla de dinero.

Ángel Nigorra también afirma que su proceso de expansión se debe, en parte, a que el servicio se incluye dentro de las aplicaciones de los bancos. "El que esté toda la banca española da valor porque el cliente entiende que puede pasar dinero a cualquiera gratis y transmite confianza, que va más allá de la seguridad, que se da por supuesta".

Preguntado por la posibilidad de que los datos de los clientes se filtren, Nigorra recalca que Bizum no tiene más datos que los que el banco tiene y que su modelo de negocio no se basa en la venta de estos a terceros, "como está tan de moda ahora".

"Los datos de nuestros clientes no salen de allí. No se pueden usar para otra cosa que no sea para encaminar una transacción", reafirma.

Bizum para pagar en tienda online

La compañía ya está desarrollando el servicio para que sus clientes puedan usar Bizum para pagar en tiendas online. Ángel Nigorra ha explicado que estará disponible para finales de año y que ya están en pruebas piloto con 200 usuarios y 10 comercios.

Este sería otro paso para desplazar al efectivo, una de las metas que se plantea la compañía. Nigorra asegura que lo están consiguiendo, pero que obviamente esto es un proceso que va a tardar muchos años y es consciente de que nunca se terminará por completo con los pagos físicos con divisas.