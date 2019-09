Bimbo prepara un ERE tras el recorte de 300 rutas comerciales

Bimbo no pasa por su mejor momento. La conocida marca de pan de molde, también dueña de Donuts y Bollycao, no logra salir de los números rojos y no deja de adelgazar su plantilla. Según explican fuentes sindicales a este medio, la empresa habría comunicado a los representantes de los trabajadores la intención de cerrar 300 rutas comerciales y afectará a un número similar de trabajadores.

"Están planteando y organizando las rutas que sobran en cada territorio", explican desde CCOO. "La intención que nos trasladan es que van a plantear un Expediente de Regulación de Empleo (ERE) en Bimbo Martínez Comercial", añaden. Un ajuste que afectaría, principalmente, a los trabajadores de plantilla, "el trabajo en los centros de trabajo quedará en manos de los autónomos, que ya representan cerca del 80% de los empleados en los centros".

Un punto que añade más presión a la relación entre la compañía y los sindicatos. Bimbo responde, preguntado por esta posibilidad, que "hizo una propuesta de modificación del AIP (acuerdo de interés profesional) vigente a las representaciones sindicales de los transportistas". "En cualquier caso, se trataría de un acuerdo voluntario al que únicamente se adherirían quienes lo desearan", añaden.

Aunque, la mayor tensión en estos momentos reside en las fuerzas sindicales. La propuesta a la que hace mención la compañía en sus declaraciones se refiere a la reducción de la jornada de sus conductores de seis a cinco días a la semana. Estos conductores, que operan en una situación de autónomos económicamente dependientes, también conocidos como 'trades', tendrían que realizar la misma jornada de 50 horas aunque en menos días.

"El acuerdo se asegura que es de aplicación voluntaria, pero la realidad es que la empresa amenaza a sus transportistas. Les recuerda que si quieren mantener su ruta, su canal de distribución y su nivel de ingresos, deben adherirse al mismo y afiliarse a UGT, el único sindicato que con su firma legalizó la precarización de las condiciones laborales", protestan desde CCOO.

UGT vs CCOO

El reciente cambio de la AIP ha sido respaldado por UGT, sindicato que tiene el 60% de la representación de los 'trades', y ha desatado fuertes críticas por parte de CCOO, que controla el 83% de la fuerza sindical de las fábricas. "UGT ha dado el beneplácito a Bimbo para que se acabe con las trescientas rutas que realizaba el personal que tiene en nómina en el área comercial", explican desde Comisiones. "No entendemos esta postura de CCOO y responderemos a esta postura cuando nos juntemos la sección sindical", matizan desde UGT.

En este cruce de declaraciones, UGT señala que ellos, de momento, no tienen constancia de que la empresa prepare un ERE, más allá del que anunció en febrero en sus oficinas centrales que afectaba a 20 personas. "Trescientos trabajadores abandonarán la empresa mediante un expediente de regulación de empleo y se quitará el problema de un plumazo a través de este acuerdo", reiteran desde CCOO.

Los representantes sindicales detallan que este conflicto se remonta a 2011. Bimbo realizó un ERE en su red comercial y pactaron mantener esta relación través de un contrato mercantil. "Ese es el momento dónde surge la figura de los autónomos económicamente dependientes (trades)", explican los sindicatos.

Esta situación de inestabilidad laboral se produce mientras Bimbo no logra salir de números rojos En los últimos tres ejercicios con datos disponibles en el Registro Mercantil, 2015, 2016 y 2017, Bakery Iberian Investments, la sociedad con la que la multinacional maxicana de panadería y bollería Bimbo opera en España, ha perdido cerca de 240 millones de euros.