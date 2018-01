Bestinver aprovecha el ‘ruido’ catalán y aumenta su posición en CaixaBank

La gestora de fondos de Acciona apuesta por CaixaBank y aumenta su posición dentro de su cartera ibérica. El presidente y director de inversiones de Bestinver, Beltrán de la Lastra ha asegurado durante la presentación da su carta trimestral que el 'ruido' político no les afecta a la hora de invertir porque la gestora se centra en los 'fundamentales' de las compañías y considera que en el caso de CaixaBank, la entidad ha sido gestionada correctamente. A pesar de ello, no le quita hierro al asunto y afirma que la cuestión catalana no “ha sido un día más en la oficina” para el banco.

"La entidad empezó a prepararse hace cuatro años para lo que pudiera pasar y Gonzalo Gortázar (el consejero delegado) ha hecho un trabajo extraordinario", ha explicado de la Lastra.

"Consideramos que Caixa es una entidad bien gestionada donde hay tres características que nos gustan especialmente: Su exposición a productos de ahorro, que generan comisiones; tiene una base de depósitos muy grande, con la que si se produce una subida de tipos los beneficios que obtendría serían muy interesante, y se trata de una de las mayores franquicias de España, lo que le da una mayor capacidad de inversión en tecnología", explica la carta trimestral.

Mantiene su apuesta por Siemens Gamesa

Bestinver también sigue apostando por el 'gigante' eólico. Considera que hay una oportunidad enorme en la compañía y que la empresa ha sabido sobrellevar la “tormenta perfecta” que ha sido 2017. De la Lastra considera que Siemens Gamesa tiene un buen recorrido de aquí a cuatro años y que de cara el 2021 la empresa tendrá un atractivo enorme.

"Los recientes eventos y noticias que han penalizado la cotización no cambian nuestra tesis de inversión, sino que la refuerzan y vemos esta corrección para incrementar la posición", asegura la carta trimestral, que añade que para ellos es más importante el transcurso del negocio, así como la evolución y lanzamiento de nuevos productos y tecnologías.

En la renta variable no hay chollos

El director sigue con el discurso del trimestre pasado. "En la renta variable no hay chollos", asegura. Además, De la Lasta ha enfatizado en que en 2018 lo más valiente será ser prudentes y paciente. “Al igual que hace dos año lo vigoroso era aumentar la posición en el sector financiero a día de hoy, esa valentía es ser cautos”, expone.

Sobre el riesgo de la renta variable y los “chollos” ha dicho que en muchos caso hay oportunidades que se dejan pasar y que hay algunas que son muy parecidas a ir al casino. “Si te enganchas bien te puedes forrar, pero también lo puedes perder todo”.

Apuesta por los contenido multimedia

El fondo ha entrado sorprende con su entrada en Lionsgate, la productora de La La Land y Los Juegos del Hambre.

Beltrán de la Lasta ha dicho que la empresa es una "perita en dulce" porque su librería de películas es brillante y es una compañía que tiene una capitalización bursátil (7.000 millones de dólares) por debajo de su estimación. "Las grandes cadenas no se han fijado en ella, pero con su parte de películas y un poquito de su televisión de pago cubre su valor", asegura el directivo.

"Netflix ha puesto todo patas arriba", expone de la Lastra y dice que Liosngate es una empresa que tiene una "valoración de risa" para la gran capacidad que tiene.