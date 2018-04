Bestinver entra en Primark y no se arriesga con Inditex

Los fondos de renta variable están viviendo un comienzo de 2018 inusual debido a los altos niveles de volatilidad que ha permito una rotación de cartera elevada. En Bestinver, expertos en encontrar 'chollos', también han aprovechado las correcciones de febrero para introducir nuevos valores que se han quedado a un precio atractivo.

En su cartera internacional destaca la incorporación de Associated British Foods (ABS), la matriz de Primark. De la Lastra ha explicado en el tradicional desayuno trimestral de la gestora que uno de los mayores atractivos de esta compañía se basa en la capacidad que ha tenido para seguir ganando cuota de mercado sin vender por internet, ya que el bajo precio de su cesta no lo hace rentable.

"Esta falta de presencia online, que inicialmente se veía como un problema, es posible que pueda convertirse en una ventaja pues está demostrado que la compañía sigue siendo capaz de crecer evitando la erosión de margen que suele conllevar la venta online", explica en la carta.

Como contraposición, la gestora no ha aprovechado el 'filón' de los fuertes recortes que sufrió Inditex tras el anuncio del profit warning. De la Lastra ha explicado que le parece que la compañía tiene un modelo de negocio único y le parece espectacular, pero ha asegurado que su analistas aún no han conseguido descifrar el enigma de sí es el momento de comprar o no. Por precio considera que era su momento, pero recalcan que su gestión no solo se basa en un número.

Dentro de la cartera internacional, también han aprovechado los recortes de marzo para aumentar su posición en la compañía Just Eat, lo "más cercano a una tecnológica" que tienen en cartera. Durante la presentación de sus últimos resultados, la compañía aprovechó la ocasión para anunciar una inversión adicional en los servicio de delivery (entregas). Una medida que los mercados no vieron con buenos ojos. No obstante, De la lastra ha asegurado que ese fue el motivo por el que decidieron aumentar su posición en la compañía.