El Estado apoya a Barça y Real Madrid ante Bruselas por las ayudas públicas al fútbol

¿Por qué no aparecen Real Madrid, FC Barcelona, Athletic de Bilbao y Osasuna en la lista de los mayores morosos de Hacienda que el Ministerio dirigido por Cristóbal Montoro publica anualmente? El Ministerio de Hacienda, con fama de no pasar ni una a los contribuyentes, está dejando volar la oportunidad de recuperar varios millones de euros que los cuatro clubes de fútbol deben al Estado, a pesar de que contaría para ello con el apoyo de la Comisión Europea.

Los cuatro clubes, sostiene la Comisión Europea, deben dinero a la Hacienda española por el trato fiscal recibido: al ser clubes, y no sociedades anónimas, pagaron menos impuestos. Pero, en este caso, los clubes, que se oponen a la decisión europea, cuentan con el apoyo del Estado español -en los casos de Real Madrid y FC Barcelona; en los de Osasuna y Athletic, es la legislación provincial la que determinaba los tipos de gravamen-. Aunque la Comisión Europea tomó la decisión de exigir esa devolución por menor pago de impuestos hace casi dos años, a día de hoy ni los clubes han pagado, ni Hacienda lo requiere.

Bruselas abrió el melón de las ayudas públicas al fútbol en España hace cerca de cinco años, cuando, en 2013, inició un procedimiento para esclarecer posible trato fiscal preferente otorgado a los cuatro clubes de fútbol profesional. El 4 de julio de 2016, la Comisión Europea decidió que el Reino de España "había establecido ilegalmente una ayuda en forma de privilegio fiscal en el impuesto de sociedades en favor del Athletic Club de Bilbao, del Club Atlético Osasuna, del FC Barcelona y del Real Madrid CF".

El sucesor de Sebastián Albella en Linklaters, Jaime Pérez Bustamante, defiende al Real Madrid en su recurso contra la Comisión Europea

La Comisión llegó también a la conclusión de que este régimen no era compatible con el mercado interior, y ordenó en consecuencia a España que lo suprimiera y que recuperase de los beneficiarios la diferencia entre el impuesto de sociedades abonado y el impuesto de sociedades que habrían debido abonar si hubieran tenido la forma jurídica de Sociedad Anónima Deportiva, a partir del ejercicio fiscal del año 2000.

En su decisión de julio de 2016, la Comisión Europea explicaba que los cuatro clubes "fueron tratados como entidades sin ánimo de lucro, que pagan un tipo impositivo sobre beneficios un 5% inferior al de las sociedades anónimas". Los cuatro equipos españoles "se beneficiaron de este tipo impositivo inferior durante más de veinte años, sin una justificación objetiva".

España adaptó en enero de 2016 su legislación sobre el impuesto de sociedades para poner fin a ese trato discriminatorio. La Comisión Europea estima que las cantidades que deben recuperarse "son limitadas (entre 0 y 5 millones de euros por club)", pero advierte que los importes exactos que deben devolverse "los determinarán las autoridades españolas en el proceso de recuperación".

El pasado lunes se celebró una vista en el Tribunal Superior de Justicia de la UE en la que el Athletic defendió su postura

Los cuatro clubes han recurrido la decisión de la CE, y el Estado español se ha personado a favor de Real Madrid y FC Barcelona. "No hay nada que recuperar porque en el Régimen General, si bien el tipo impositivo es menor, también las deducciones fiscales que se pueden aplicar", explican fuentes de Hacienda consultadas por este diario. "El Estado ha explicado las circunstancias a la Comisión y antes de la Decisión ya había unificado los tipos impositivos; parece, no obstante que, de momento, la Comisión no ha tenido en cuenta las circunstancias aludidas", añaden.

"Lo que dice la Comisión es que, al permitir que el Real Madrid, el Barça, el Osasuna y el Athletic siguieran siendo clubes a efectos fiscales, en vez de sociedades anónimas deportivas, España les concedió una ayuda de Estado ilegal, dado que, hasta 2016, el tipo de impuesto de sociedades que se aplicaba a los clubes era el mismo que a las entidades sin ánimo de lucro, inferior al aplicable a las sociedades anónimas deportivas", explican fuentes del Tribunal Superior de Justicia de la UE consultadas por este diario.

Grandes despachos

Real Madrid y FC Barcelona no sólo cuentan con el apoyo del Estado español en sus recursos a la decisión de la Comisión Europea de julio de 2016. Han contratado a grandes despachos y reconocidos abogados para evitar el pago decidido en Bruselas.

El Athletic sostiene que ha sufrido "perjuicio moral" por la cobertura mediática del caso

El club presidido por Florentino Pérez presentó recurso en noviembre de 2016, demandando a la Comisión Europea y requiriendo la anulación de la decisión de la Comisión de fecha 4 de julio de 2016, y que el organismo europeo fuera condenado en costas. Para ello contrató los servicios del despacho Linklaters, siendo Jaime Pérez-Bustamante, el abogado que sustituyó a Sebastián Albella en el consejo mundial del bufete al ser nombrado este presidente de la Comisión Nacional del Mercado de Valores, uno de los firmantes del recurso.

El FC Barcelona presentó recurso en diciembre de 2016, requiriendo las mismas medidas que el Real Madrid. El recurso fue elaborado por el despacho Roca Junyent, firmado entre otros por Joan Roca Segarra, presidente del bufete fundado en Barcelona.

La Comisión insiste

A pesar de la postura del Estado español, la Comisión Europea insiste en que los cuatro clubes pagaron menos impuestos de los debidos, y mantiene vivo el contencioso.

El lunes pasado se celebró una vista en la sede del Tribunal Superior de Justicia de la UE a la que tuvieron que acudir los representantes legales del Athletic de Bilbao para defender su recurso, del despacho Gómez Acebo & Pombo.

El Athletic presentó su recurso en septiembre de 2016, solicitando las mismas medidas que Real Madrid y FC Barcelona. Entre los argumentos expuestos por el equipo vasco, se menciona "la existencia de un perjuicio moral" debido a "la cobertura mediática de la que ha sido objeto", razonamiento que en opinión de la Comisión "no tiene entidad suficiente".

El equipo de Bilbao sostiene además, para rechazar la acusación de haber sido beneficiado frente a las sociedades anónimas deportivas, que únicamente se encuentran en una situación comparable a la suya "las personas jurídicas establecidas en el territorio de la autoridad infraestatal dotada de autonomía y competente en materia fiscal", es decir, "el Territorio Histórico de Vizcaya, pero no las personas jurídicas establecidas en el resto del territorio español". En ese territorio, defiende el Athletic, "sólo existe un único club de fútbol profesional, el suyo". Como ninguna empresa se encuentra en una situación comparable a la suya, defiende el Athletic, la medida controvertida no constituye una ventaja selectiva.

Frente a este argumento, la Comisión indica que, en cualquier caso, "incluso en el Territorio Histórico de Vizcaya los efectos de la medida pueden conferir al demandante una ventaja a la que no tienen acceso otros clubes deportivos profesionales establecidos en dicho Territorio".