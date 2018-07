Bankinter duda de que Pedro Sánchez sea capaz de implantar el impuesto a la banca

Los distintos responsables financieros de las principales entidades españolas siguen cargando duramente contra el impuesto a la banca que tiene intención de implantar Pedro Sánchez para recaudar 1.000 millones de euros y financiar las pensiones.

La consejera delegada de Bankinter, María Dolores Dancausa, cree que justificar este tributo como una contraprestación al rescate financiero es "una simplificación absolutamente errónea". "No se ha rescatado a la banca, se ha rescatado a los depositantes y a las cajas, cuyos gestores hicieron las cosas mal".

En este sentido, ha subrayado que Bankinter no fue rescatado, no tiene activos fiscales diferidos (DTAs) y no ha participado en la reestructuración. "Que nos quieran poner mayores impuestos es absolutamente injusto, y me parece tan injusto que creo que no serán capaces de hacerlo", ha espetado Dancausa, que ha resaltado que Bankinter paga un tipo efectivo del impuesto de sociedades del 27%.

"Por alguna razón los bancos seguimos granejándonos la animadversión general, aunque no haya ni el más mínimo rigor ni un análisis serio".

Consecuencias

La banquera, además, ha advertido de que la imposición de un tributo finalista sobre el sector podría llegar a comprometer la solvencia de las entidades y restaría "seguridad jurídica" a los bancos españoles. "La banca no lo aguanta todo, ya tenemos lo suficiente para que nos pongan más piedras en el camino".

Para Dancausa, mediante nuevos impuestos se puede incrementar la recaudación uno o dos años, pero a la larga se acaba generado "una mayor desigualdad, pobreza y se acaba ahuyentando a los inversores".

"Recomendaría al Gobierno no seguir por la senda de subir impuestos. "Es construir la casa por el tejado", ha indicado la consejera delegada de Bankinter, que se ha lamentado de que, al no ser una multinacional, lo único que pueden hacer desde la entidad es "razonar" para hacer ver al Ejecutivo que el impuesto a la banca no es una medida adecuada. "No vamos a cambiar nuestra estructura legal".

Dancausa, que durante su comparecencia a descartado que Bankinter vaya a pujar por la totalidad del negocio de Evo Banco, también ha asegurado que la entidad está totalmente cubierta ante el riesgo legal que pueden suponer las hipotecas multidivisa.

Resultados

En los primeros seis meses del ejercicio, Bankinter ha contabilizado un beneficio neto atribuido de 261,2 millones de euros, lo que supone un avance del 8,4% con respecto al mismo periodo del ejercicio anterior. El beneficio antes de impuestos es de 357,8 millones, un 7,9%, más.

El margen de intereses del banco avanzó en el primer semestre un 6,9%, hasta los 542,9 millones de euros, mientras que el margen bruto creció un 8,5%, hasta 977 millones de euros, gracias a comisiones netas por importe de 224,7 millones de euros, un 7,3% más, lo que hace que esta partida suponga ya el 23% del margen bruto.

La línea de negocio que volvió a realizar una mayor aportación al margen bruto fue la banca de empresas, con un 29%, por delante de banca comercial (27%) y de Línea Directa (21%), mientras que Portugal representa ya un 7% de los ingresos del grupo. La división lusa obtuvo un beneficio antes de impuestos de 31,2 millones, un 66% más.