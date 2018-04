Bankinter descarta entrar en la 'lucha' por EVO mientras haya otra entidad interesada

La consejera delegada de Bankinter, María Dolores Dancausa, ha asegurado que el banco no se encuentra en ningún proceso de compra de EVO Banco. Durante la rueda de prensa de los resultados del primer trimestre del año, Dancausa ha recalcado que sí se "ha mirado", pero al igual que se ven otras operaciones. No obstante, la consejera delegada luego ha matizado que si no hubiera otra "entidad interesada" posiblemente entrarían a valorar dicha operación, pero que los niveles de exigencia de la entidad son muy altos y sería muy complicado que se diera tal acto.

Por otra parte, Dancausa ha mostrado su desacuerdo con la batería de proceso de regulación por las que está pasando la banca y que se "han juntado todas en un año".

En este sentido, ha destacado que IFRS9, MIFID II o la nueva Ley Hipotecaria van a suponer un gran reto para las "entidades más vulnerables".

La banquera también ha enfatizado que la cantidad de dinero que han destinado las entidades financiera a proyectos regulatorios es incalculable, al igual que el esfuerzo en innovación tecnológica.

No obstante, Dancausa se ha mostrado confiada en que el banco que dirige podrá superar todos estos retos porque tiene un 'track record' que les avala.

Resultados

Bankinter ganó entre enero y marzo un total de 143 millones de euros, lo que supone un aumento del 15% si se compara con los resultados obtenidos el año anterior. El beneficio antes de impuestos se situó en los 195,9 millones, un 14,2% superior, según ha informado este jueves la entidad.

Bankinter vuelve a crecer en rentabilidad, hasta alcanzar un ROE del 13,3%. Asimismo, la solvencia en el trimestre alcanza una ratio de capital CET1 fully loaded del 12%, 75 puntos básicos superior a la de hace un año.