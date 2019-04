Caso Bankia: Turno para la 'versión B' de los correos del inspector rebelde

El largo interrogatorio de José Antonio Casaus, el inspector del Banco de España que advirtió de la inviabilidad del grupo BFA-Bankia, ha provocado un nuevo retraso en el juicio que investiga la salida a Bolsa de Bankia en julio de 2011.

Pedro González, inspector del Banco de España y Pedro Comín, número dos del exdirector general de supervisión del Banco de España, contarán, frente a la fiscal Carmen Launa, su versión sobre los famosos correos de Casaus, que en teoría tuvieron en su poder y que no hicieron llegar a su superiores.

El testimonio de Comín será clave, si recuerda todo lo que pasó en aquella época. No obstante, en 2017 el técnico ya declaró en la Audiencia Nacional ante el juez Andreu que sólo analizó los correos con Pedro González y que no los remitió a su superiores del Banco de España.

Previsiblemente su argumentario se sumará al de otros que han intentado desmontar a Casaus. Algunos, como el exgobernador del Banco de España Miguel Ángel Fernández Ordoñez han quitado validez a los correos porque Bankia "cayó por otros motivos".

El exgobernador advirtió que Casaus "acertó por casualidad", porque los problemas que indicó no fueron los que llevaron al rescate a la entidad. "Es como si me dicen que usted se va a morir a la salida por una teja, y luego sale y le atropella un coche. ¿Muere? Sí, pero no por ese motivo", ilustró

Otros, como el exdirector de Supervisión del Banco de España Mariano Herrera alegaron que no disponían de información que desaconsejara el debut bursátil, puesto que el primer informe del Banco de España que habla de inviabilidad "es de marzo de 2012, y es sobre BFA, no Bankia".

El balón fuera de Herrera puede jugar a la contra

No obstante, el balón fuera del Herrera puede jugar a la contra para González y Comín, ya que deja en evidencia que la cadena del mensaje se cortó en un momento intermedio.

Ambos están citados para el lunes 22 y el martes 23 de abril, pero antes tendrá que pasar por el banquillo el exdirector general de Supervisión del Banco de España, Jerónimo Martínez Tello, que tenía que haber testificado el miércoles 10.

Tello fue muy crítico con la actual cúpula directiva de Bankia durante su comparecencia en la Comisión parlamentaria que analizaba la crisis financiera.

El banquero aseguró que José Ignacio Goirigolzarri pidió 4.000 millones más de los que se necesitaban para salvar a la entidad, dejando abierta la polémica teoría que defendía Rodrigo Rato.

Siguientes en declarar

El juicio seguirá con el técnico crítico con el SIP, Jorge Pérez Ramirez. Fue uno de los expertos que argumentaron que el SIP no era compatible con la fusión y que era recomendable que las entidades presentaran sus cuentas por separado e imputaran contra los resultados de ese año. Si el calendario no se retrasa más, debería testificar el 29 de abril.

El día 30 acudirá a la sección cuarta de la Sala de lo Penal de San Fernando de Henares, Julio Segura, el expresidente de la CNMV que estuvo imputado junto a MAFO en este mismo caso. En esa misma sesión también hablará Fernando Restoy, exgobernador del Banco de España.