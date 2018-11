Bankia pide que se retrase el inicio del juicio y que se 'filtre' a las acusaciones

Bankia y su interventor general, Sergio Durá, piden que se frene el juicio que se desarrolla en la Audiencia Nacional. Las defensas de ambos acusados han reclamado al tribunal presidido por Ángela Murillo que las declaraciones de acusados no arranquen hasta enero. Y el de la matriz del banco, BFA, ha subrayado que hay defectos en la imputación de las personas jurídicas, y se le debería dejar fuera del juicio.

Esta petición llega ante el ritmo más acelerado de lo previsto del proceso, cuyas cuestiones previas podrían concluir este mismo martes. De ser así, se está planteando que la declaración de Rodrigo Rato sea esta misma semana o la próxima.

Para Bankia y Durá es fundamental que primero se aclare qué acusaciones particulares están realmente legitimadas para estar en el juicio, y así no se genere indefensión. "Con esta incertidumbre no se puede iniciar el juicio. Pedimos que se depure esto, y si es necesario que se suspendan las sesiones, por el impacto que tendría en las cuestiones previas", ha expuesto el letrado de Durá. "Si hay inversores no legitimados durante el juicio" que influyen en la condena, "ésta sería nula", ha advertido la representación de BFA.

Por su parte, el abogado de Bankia pidió que "las 205 partes y los 4 personas jurídicas legitimadas" en el caso cobren ya el dinero que ofreció el banco y dispuesto con una fianza, para que se repare el daño de antemano. Y, para los que los rechacen, el banco solicitará condena en costas en caso de ser absuelta.

Indefensión

Deloitte también ha amenazado con reclamar las costas a las acusaciones particulares y populares que le han llevado al banquillo. La auditora ha criticado la "temeridad y desidia" de las acusaciones respecto a su caso. Por ello también ha pedido la absolución antes del juicio.

Todas las defensas están pendientes de que se pueda aplicar la doctrina Botín, aferrándose a que la "única acusación particular legitimada es el Frob" y que la Fiscalía no acusó a 30 de los 34 procesados. Aun así, el Ministerio Fiscal descolocó este lunes a todos los procesados con el anuncio de un posible cambio en su escrito de acusación. Frente a ello, algunas defensas reclaman una prescripción e indefensión en caso de que se les impute ahora un delito de falsedad contable.

Bankia ha pedido al menos seis semanas para estudiar todas las nuevas pruebas incorporadas al caso

Junto a la cuestión de las acusaciones, Bankia cree que se debe dar más tiempo para preparar las declaraciones tras las nuevas pruebas aportadas por distintas partes, incluida una ampliación del informe pericial del inspector Antonio Busquets. BFA ha criticado duramente que el perito haya presentado este documento sin petición previa, algo que le llevará a una dura contestación.

La entidad financiera, que también acaba de aportar ampliaciones de sus cuatro informes periciales, pide que se le deje actualizarlos con todas la nueva documentación aportada al caso. "Todavía no hemos tenido acceso a toda la documentación, solicitamos que las declaraciones empiecen el 8 de enero", solicita el abogado de Durá.