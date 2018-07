"Privatizar Bankia es como dejar de fumar, hay que hacerlo en algún momento"

Bankia se suma a las críticias de BancoSantander al impuesto de la banca en el que trabaja el Gobierno. La entidad participada mayoritariamente por el Estado, a través del Frob, ha alertado hoy de que la mera posibilidad del impuesto ya ha impactado en bolsa y podría afectar a la solvencia del sector.

"No tiene sentido un impuesto discriminatorio porque los bancos necesitamos ser rentables para generar solvencia. Si no somos rentables, estará en peligro la solvencia", ha señalado José Sevilla, consejero delegado de Bankia, recordando que el reto del sector es llegar a cubrir el coste de capital, que está en el 9%-10%. La rentabilidad (ROE) del banco se sitúa algo por encima del 8%.

El número dos de Bankia ha insinuado que el impuesto a la banca afecta incluso a su privatización. "Para los accionistas de Bankia, la factura fiscal es relevante y afecta a la acción. Una parte del mal comportamiento reciente se ha debido a la incertidumbre del debate abierto por el impuesto a la banca".

Privatización

El consejero delegado no se ha pronunciado sobre cuándo será la próxima privatización, pero no ha cerrado la puerta a que sea este mismo año. Y sobre todo no se ha mostrado de acuerdo en que haya que retrasar el proceso de venta del Estado a la espera de que el BCE suba los tipos de interés.

Para Sevilla, cuando el mercado interprete que se acerca la subida de tipos el mercado premiará a Bankia. “El hecho de que el proceso se produzca un trimestre antes o después, no cambia el valor a medio plazo del banco. No queremos que los tipos de interés no sean altos, lo que necesitamos es que sean positivos”.

Sobre si el Estado debe retrasar de nuevo el plazo de la privatización, Sevilla se ha mostrado claro: "Lo importante es ser claros. Esto es como dejar de fumar, hay que hacerlo en algún momento".