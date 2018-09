Bankia criba el número de perjudicados por su salida a Bolsa de 10.789 a 168

Bankia ha pasado por la criba a las 10.789 personas físicas y jurídicas que han estado personados en la causa penal que investiga su salida a Bolsa y ha llegado a la siguiente conclusión: solo 168 accionistas reúnen los requisitos para ser considerados como perjudicados y aún no han sido indemnizados.

Así se desprende de un escrito presentado ayer por el banco en el juzgado y al que ha tenido acceso Vozpópuli. De los 10.789 supuestos perjudicados, Bankia reduce el número a 8.994 cuentas de accionistas, pues una misma cuenta puede tener más de un titular.

De este total, el banco que preside José Ignacio Goirigolzarri asegura que 7.806 cuentas de accionistas del tramo minorista, el 87% del total, ya han sido indemnizadas. Ya sea mediante el procedimientos extrajudiciales o por procesos civiles en los que Bankia ha resultado condenada. El importe total de estas indemnizaciones supera los 76 millones de euros.

No cumplen requisitos

Tras analizar las particularidades de cada una de las cuentas de accionistas restantes, el banco cree que no procede indemnizar a un total de 1.020, el 11% del total, y sí a 168, el 1,87%. Los motivos que alega para expulsarlos de la causa es que que la mayoría de ellos (901) no adquirieron sus acciones en la salida a Bolsa, mientras que el resto se corresponde con accionistas que se han aparatado del procedimiento (84), han perdido un juicio en la vía civil contra Bankia (6), se encuentran repetidos o sus personaciones no fueron admitidas (6) o son inversores que acudieron al tramo institucional (1).

En este sentido, siguiendo el criterio del Ministerio Fiscal, Bankia recuerda que no ostentan la condición de perjudicados en la causa ni los accionistas que adquirieron sus títulos con posterioridad a la OPS, ni aquellos que pertenecen al tramo institucional, ni los titulares de otros productos financieros emitidos por el banco.

El banco también ha detectado 41 casos, del total inicial de 10.789, en los no ha encontrado documentos que acrediten su condición de accionistas de Bankia.

Pide la condena en costas

Por tanto, el banco pide al juzgado que se indemnice con 2 millones de euros (la cantidad invertida) a las 168 cuentas de accionistas restantes, más un interés compensatorio del 1% anual, con cargo a las cantidades depositadas en el juzgado, que ascienden a 12,77 millones de euros.

Además, solicita expulsar del procedimiento, con condena en costas, a las personas físicas y jurídicas que, o bien nunca han sido titulares de acciones de Bankia, o bien carecen de la condición de perjudicados, teniendo al resto por indemnizados.

El juicio del caso Bankia comenzará a partir del 26 de noviembre, fecha a partir de la cual la Audiencia Nacional ha decidido convocar a los abogados de los 35 procesados para cuestiones previas. En cualquier caso, es previsible que los procesados, liderados por Rodrigo Rato, no acudan a declarar ante la magistrada Ángela Murillo hasta enero.