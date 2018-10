Banco Santander no ve razones para devolver el impuesto de las hipotecas independientemente del criterio definitivo que adopte el Tribunal Supremo en su sentencia del próximo 5 de noviembre, ya que defiende que se ha cumplido en todo momento con la legislación vigente y que las entidades no han ingresado el gravamen.

"No veo ninguna razón para la retroactividad", ha asegurado el consejero delegado de Santander, José Antonio Álvarez, durante la que ha podido ser su última presentación de resultados como número dos de la entidad cántabra tras el nombramiento del italiano Andrea Orcel. "Nos hemos limitado a cumplir la norma y la legislación. No hemos cobrado ese impuesto. No podemos devolver algo que no hemos cobrado", ha agregado.

A futuro, Álvarez cree que cargar a la banca con el pago del Impuesto de Actor Jurídicos Documentados(IAGD) supondrá un aumento de los costes para las entidades que se trasladará o no a los clientes "en función de la dinámica competitiva del mercado".

Seguridad jurídica

En cualquier caso, Santander ha instado a los magistrados del Alto Tribunal a aclarar los máximo posible su postura el próximo lunes. "Espero que a partir del lunes todos sepamos a que atenernos y, cuando digo todos, me refiero a las haciendas autonómicas, a los clientes, a los bancos y al sistema judicial".

En esta línea, el banquero ha advertido sobre la inseguridad jurídica que pueden generar las idas y venidas del Alto Tribunal: "Me gustaría tener un marco claro y seguro, cuando uno presta a 25 años no puede estar sujeto a revisiones hacia atrás. Cuando hay riesgo acaba trasladándose a la capacidad de hacer negocio".

Álvarez cree que no hay mucho que arreglar en el mercado hipotecario

Así, Álvarez ha asegurado sentirse preocupado, ya que, en su opinión, si en España hay un mercado que ha "funcionado bien" ese es el hipotecario. "Yo no creo que haya mucho que arreglar", ha esperado Álvarez, que, aún así, quiere que la nueva ley hipotecaria se apruebe "cuanto antes".

Aval a los presupuestos

Por otro lado, el consejero delegado de Santander ha avalado los Presupuestos Generales del Estado (PGE), que contemplan reducir el déficit público hasta el 1,8% en 2019, frente al 2,7% con el que cerrará este año. "En la medida en que sigan con la senda de consolidación fiscal y reducción del volumen de deuda sobre PIB, si van en esa dirección, que creo que sí, me parece que van en la buena senda", ha señalado.

En cuanto a su sucesión, Álvarez ha asegurado que el relevo no significa un cambio en la estrategia del grupo y ha asegurado estar "encantado" por cambiar de posición. "Voy a seguir trabajando con menos dedicación al día a día y más a la estrategia y al consejo", ha afirmado Álvarez.