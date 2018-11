Banco Popular: todo estaba bien, salvo algunas cosas

Mariano Rajoy hizo famosa aquella frase de "Todo es falso, salvo algunas cosas". Fue en 2013, y el tiempo le ha quitado la razón. A tenor de las sentencias judiciales, todo era verdad, salvo algunas cosas. En la investigación de la caída de Banco Popular, la Audiencia tendrá que decidir si todo era verdad o mentira en la contabilidad de la entidad, aunque cada vez entran más pruebas que apuntan a irregularidades.

Las últimas son las que publica este lunes Vozpópuli: los informes del BCE que afloraron la situación del banco en 2016 y 2017 e impusieron provisiones millonarias que hicieron inviable la salida de la crisis.

Más allá de estos informes, el sumario del caso Banco Popular lleva meses poniendo sobre la mesa documentos clave. El juez Fernando Andreu y los peritos (dos inspectores del Banco de España) tendrán que evaluarlos. Pero éstas son, a día de hoy, las principales pruebas del caso:

1.- Informes del Icac y la CNMV: dos organismos de la relevancia del Instituto de Contabilidad y Auditoria de Cuentas y del supervisor de los mercados han abierto expedientes sancionadores por irregularidades en las cuentas de Popular de 2016. No han entrado a fondo en las de la ampliación de capital de junio de ese año, pero en las de cierre del año ven malas prácticas intencionadas por parte de los gestores. Y destacan a tres exdirectivos: Ángel Ron, expresidente; Francisco Gómez, ex consejero delegado; y Javier Moreno, ex director financiero.

2.- Informes del BCE: los documentos que adelanta este medio ponen de manifiesto que el BCE y el Banco de España tuvieron constancia de que Popular se saltó sistemáticamente la normativa contable. Infló tasaciones; ignoró circulares del Banco de España; refinanció promotoras quebradas; y usó sociedades opacas en Luxemburgo para reflotar sociedades morosas. Lo más grave es que todo esto ocurrió cuando la opinión pública estaba cuestionando los fallos de la supervisión en entidades como Bankia. Lejos de aprender de ello, lo mismo estaba ocurriendo con Popular.

En la banca hay dudas sobre si BBVA podría haber pujado por Popular si ésta hubiera gestionado mejor la liquidez

3.- Sociedades opacas: hay en el sumario informes reveladores de la Agencia Tributaria y de la Fiscalía Anticorrupción que indican que Popular evitó la quiebra de clientes morosos mediante sociedades opacas en Luxemburgo. Se hizo, presuntamente, en asociación con Thesan Capital, una firma que usaba financiación de Popular para reflotar inmobiliarias en apuros, evitando así provisiones al banco.

4.- Mala gestión de la liquidez: hay documentación en el caso Banco Popular que refleja que Popular llevaba gestionando la fuga de depósitos desde abril de 2017. Dos meses de trabajo mano a mano con el Banco de España, y la entidad no pudo aportar a tiempo todas las garantías con las que conseguir liquidez de emergencia. El ritmo de salida de pasivo no hubiera hecho posible salvar al banco ni con todos los colaterales, pero entre banqueros consultados existe la duda de si Popular podría haber aguantado unos días más para que BBVA compitiera con Santander en la puja.

5.- En el foco: con todo, imputados consultados por este medio defienden que Popular fue la entidad más supervisada y analizada por el mercado desde el rescate de las cajas. Tanto que necesitó dos ampliaciones de capital (de 2.500 millones cada una) para calmar a los inversores. Supervisores, auditores, el Banco de España y el BCE revisaron las cuentas, sin detectar fallos contables. A ello se aferrarán los imputados, que sostienen que se está haciendo leña del árbol caído.

Este caso, que no ha hecho más que empezar, apunta a una larga investigación que podría terminar en juicio, en función de lo que digan los peritos. Por el camino, todas las pruebas van explicando las sorprendentes declaraciones que hizo el exgobernador del Banco de España, Luis María Linde, hizo en el Congreso hace unos meses: "En 2012 pensamos todos que si salía hacia adelante era mejor para todos. A posteriori, uno se pregunta si fue una buena decisión".