El Banco de España guarda silencio sobre la polémica de Villarejo y BBVA

El Mecanismo Único de Supervisión es el que tiene que tomar la decisión de sí se debe abrir una potencial investigación y son ellos los que tienen que entrar a valorar el escándalo de las supuestas escuchas encargadas por el BBVA al excomisario Villarejo, por el impacto que pudiera tener.

Debido al tamaño del BBVA, la supervisión recae en Fráncfort y no en el Banco de España, ya que es el BCE el organismo competente a la hora de investigar o requerir responsabilidades a entidades de este tipo. No obstante, dicha institución aún no ha decidido si tomar medidas.

Fuentes cercanas al Banco de España consultadas por este diario han optado por no hacer declaraciones al respecto.

Cabe destacar que el BCE ya siguió muy de cerca el proceso de relevo del presidente del BBVA y no veía con buenos ojos que Francisco González se quedara como Presidente de Honor.

Por otro lado, la CNMV velará en el futuro porque BBVA haga público los hechos de ser ciertas las informaciones publicadas en la prensa.

Investigación del BBVA

Este jueves, la entidad bancaria publicó un comunicado sobre las informaciones publicadas sobre el Grupo Cenyt y su presunta relación con BBVA. Desde el banco indican que "de ser ciertas revestirían una indudable gravedad" y que, por ello, la entidad inició en junio una investigación "sobre la contratación y los servicios prestados por dicha empresa".

Asimismo, asegura haber solicitado a un despacho externo de abogados "una revisión independiente de los hechos y de la documentación disponible". Y especifica, además, que actualmente ambas investigaciones se mantienen en curso. Avisa así de que "si en las investigaciones se acreditara la existencia de irregularidades, BBVA tomará las medidas internas que procedan y llevará a cabo las acciones judiciales pertinentes".