El Banco de España da más flexibilidad a la banca pequeña para luchar contra el coronavirus

El Banco de España (BdE) ayudará también a las entidades de crédito más pequeñas durante la crisis del coronavirus. Hasta la fecha, el foco se había puesto en los bancos sistémicos, los que dependen del Banco Central Europeo (BCE), pero poco se había hablado de las entidades más pequeñas que necesitan del respaldo del supervisor español. Pues bien, este viernes el organismo que presido Pablo Hernández de Cos ha lanzado un 'capote' en este sentido con una circular respondiendo a las preguntas para este segmento.

En concreto, el Banco de España ha decidido aplicar varias de las medidas anunciadas por el BCE a los bancos más pequeños. En este sentido, el supervisor ha explicado que será más flexible cuando el capital de las entidades descienda por debajo del necesario para cubrir el colchón de conservación del capital y también con los objetivos de reducción de la morosidad.

Pero no sólo eso, el BdE ha advertido que la situación actual puede provocar tensiones de liquidez, lo que llevaría, hipotéticamente, a las entidades a situarse por debajo del nivel de cobertura (LCR). Si esto sucediera, las entidades deberán remitir al supervisor un plan de retorno al cumplimiento, pero también gozarían de cierta flexibilidad.

No contar la moratoria, por el momento

Respecto a los efectos de las moratorias adoptadas, como la hipotecaria o, más recientemente, las del crédito al consumo, el organismo insiste en que, por sí mismas, no requieren de cambios en la clasificación del préstamo.

De este modo, los clasificados como riesgo normal a la fecha de la moratoria pueden permanecer en dicha categoría siempre que no existan dudas sobre la capacidad de reembolso de las obligaciones con el nuevo calendario, y no se considere que se haya dado un incremento significativo del riesgo. No obstante, el Banco de España ha pedido al sector que identifiquen todos los préstamos que se refinancien para hacer el seguimiento y reubicarlos, si procede, una vez haya pasado esta crisis.

Con todas estas ventajas obtenidas es muy probable que la mora (estadio 3) y el seguimiento especial de estos créditos (estadio 2) no aumente en el corto plazo, reconocen diferentes fuentes consultadas por este medio, que añaden que por este motivo tampoco aumentarán las provisiones, lo que beneficia aún más al sector.