No se trata solo de aranceles: EEUU ha impuesto 546 barreras a España desde 2009

Todo el mundo habla de las duras consecuencias económicas que puede suponer la imposición de aranceles a productos europeos por parte de Estados Unidos, pero no hay que olvidar que no son las únicas medidas proteccionistas que está poniendo en marcha el gigante económico. El Banco de España ha publicado un desglose del informe económico del segundo trimestre del año en el que avisa de la importancia de las medidas proteccionistas no arancelarias, medidas menos transparentes y que pasan más desapercibidas, pero que también afectan y mucho a las relaciones económicas mundiales.

De hecho, el supervisor asegura que, desde 2009, Estados Unidos ha impuesto, nada más y nada menos, que 546 medidas restrictivas a productos españoles, una cifra que supera en más de cuatro veces las medidas que ha puesto en marcha China, por ejemplo. ¿En qué se traducen este tipo de medidas? Pueden ser ayudas a la industria nacional, limitar a los competidores extranjeros en proyectos de licitación pública o la exigencia de productos fitosanitarios a productos importados, por ejemplo.

Las economías desarrolladas han tirado mucho de este tipo de medidas durante estos años para paliar los efectos de la crisis financiera global sobre las industrias nacionales, pero ninguna tanto como Estados Unidos. Mientras que China y España han introducido unas 300 barreras comerciales no arancelarias desde 2009, los americanos han aprobado más de 1.400 medidas de esta naturaleza. Y 546 afectan directamente a importaciones procedentes de España.

La metalurgia, el sector más protegido

Los productos más protegidos por Estados Unidos a través de este tipo de medidas han sido los relacionados con la rama de la metalurgia, que ha sido una de las identificada en ese país como una de las más afectadas por la competencia internacional. Por ejemplo, el paquete de expansión fiscal 'American Recovery and Reinvestment Act of 2009' imponía la condición de que todos los productos de acero y aluminio utilizados bajo el paraguas del programa fuesen de fabricación estadounidense.

Lo mismo sucedió en otra disposición: 'New York Buy American Act', de 2017 del Estado de Nueva York, o la licitación pública para la instalación de sistemas de seguridad en el transporte ferroviario del Departamento de Transporte, en 2018. Y es posible que no sea la última, dada que la tensión no hace más que aumentar entre Estados Unidos y Europa.

¿Cómo han afectado estas 546 medidas a España? El Banco de España ha hecho un ejercicio cruzando los datos del 'Global Trade Alert Project' sobre medidas restricivas no arancelarias para cada combinación de producto, país y año y la información microeconómica a escala de empresa, producto, país y año, procedente de los registros de transacciones con el exterior del Banco de España entre 2009 y 2013.

La experiencia demuestra que estas barreras tienen un efecto económico muy relevante

¿El resultado? Las exportaciones destinadas al país que pone barreras no arancelarias son un 3,1% menores que las exportaciones de la misma empresa a países que no tienen estas barreras. De ahí que el Banco de España crea que el efecto negativo es "económicamente relevante", teniendo en cuenta que el crecimiento anual medio de las exportaciones observadas en el mencionado período 2009-2013 es del 6,5%.

De hecho, el supervisor calcula que, sin la imposición de nuevas barreras no arancelarias, el crecimiento anual agregado de las exportaciones españolas en términos nominales podría haber sido en torno al 14%, frente al 11% observado.