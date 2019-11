BMW C400 X y Kymco Xciting S 400: probamos los nuevos scooters de media cilindrada más deportivos

El segmento del scooter sigue siendo el preferido por los españoles, y aunque son los 125 cm3 los que dominan las ventas, las cilindradas medias empiezan a imponerse por la versatilidad y el equilibrio que ofrecen, modelos capaces de desenvolverse en ciudad con agilidad y confort y de cubrir trayectos en carretera con mucha solvencia, tanto por la solidez de sus bastidores como por una nueva generación de motores de entre 350 y 400 cm3 que ofrecen un elevado rendimiento.

Y prueba de ello son los nuevos modelos de BMW y Kymco, dos marcas muy diferentes pero que confluyen en este segmento con un C400 X y un Xciting S 400 que ofrecen casi tanto como los grandes modelos de más de medio litro de cilindrada pero a unos precios muy por debajo.

BMW C400 X

Tras los grandes scooter de 650 centímetros cúbicos, BMW ha dado un pequeño paso hacia abajo para aplicar sus conocimientos en el segmento en un C400 más práctico, versátil y económico para quienes busquen un scooter suficientemente sólido en carretera, ágil y confortable en ciudad y con el que no planteen largos viajes como si de una motocicleta se tratara. Porque con los C650, no tienes problema alguno para compartir trayectos con motos normales de alta cilindrada, aunque luego en ciudad peso y dimensiones condicionan algo su conducción.

Por ello, el C400 es una opción de entrada más asequible, con la que gracias a sus 34 CV de potencia y a un bastidor con sólidas suspensiones de cara a moverte en carretera a alta velocidad -supera sin ningún problema los 120 km/h que marcan los límites en España- puedes cubrir largos trayectos a ritmo sostenido sin apenas esfuerzo, aunque sin la contundente respuesta del C650. Un scooter más ligero con un motor de agradable respuesta a baja velocidad.

En ciudad a sus mandos te encuentras cómodo, llegando al suelo con facilidad gracias a una altura del asiento de 775 milímetros que facilita mucho la maniobrabilidad entre el tráfico, donde el C400 X se desenvuelve con gran soltura, con reacciones más progresivas que las del algo más dinámico Xciting S 400. Bajo el asiento encontramos en la parte delantera espacio para un casco tipo jet y en la parte trasera el sistema BMW Flexcase que extiende su capacidad para poder guardar un casco integral con la moto sobre el caballete.

El C400 X es sobre todo un scooter muy confortable en ciudad, pero eficiente fuera de ella

Los tarados de suspensión resultan ligeramente más suaves que en el Xciting S 400, algo que en ciudad se agradece ante los muchos y habituales baches que nos encontramos a diario. Los frenos cumplen sobradamente por potencia y tacto, y la dirección gira con facilidad para ir sorteando el tráfico con facilidad, apoyado en un motor que responde con rapidez desde baja velocidad. Los consumos si no abusamos del acelerador son contenidos, por debajo de los 4 l/100km.

Fuera de la ciudad cumple mejor de lo esperado, con un nivel de prestaciones no tan contundente como el Xciting 400 -no en vano su cilindrada real es de 350 cm3-, pero no queda muy alejado de aquél. El chasis resulta suficientemente rígido para permitir moverte incluso entre curvas, frenando con eficacia y permitiendo tumbar manteniendo con precisión la trazada. Transmite confianza para mantener ritmos vivos, aunque buscando sus límites descubres que no es una moto, sino un scooter muy dinámico, pero un scooter a fin y al cabo.

FICHA TÉCNICA:

Versión: BMW C400 X Precio: 6.990 euros

Motor: Monocilíndrico Cilindrada: 350 cm3 Potencia máx.: 34 CV a 7.500 rpm Par máximo: 35 Nm a 6.000 rpm Transmisión: Por variador CVT Caja de cambios: Automática Dimensiones: 2.2210 / 835 / 1.305 mm Altura del asiento: 775 mm. Peso en seco: 204 kg. Neumáticos: 120/70-15 y 150/70-14 Depósito de combustible: 12,8 litros

Vel. máxima: 139 km/h Acel. 0 a 100 km/h.: - seg Consumo en recorrido de pruebas: 4,1 l/100 km Autonomía: 310 km.

Kymco Xciting S 400

El éxito del Xciting 400 ha llevado a Kymco a desarrollar una nueva versión bautizada como S 400 con una carrocería totalmente renovada con luces “full led”, pantalla regulable en altura que mejora la protección y una instrumentación muy moderna que incluye el avanzado sistema Noodoe Navigation de la marca taiwanesa. Un scooter que ha querido refrendar aun más su dinamismo, renunciando en parte a una capacidad de carga que es inferior a la del C400 X, aunque en el hueco bajo el asiento cabe un casco integral... con cierta dificultad. El asiento se ha rebajado ligeramente y es más fácil llegar con los dos pies al suelo. Se mantiene confortable y la posición de conducción es muy natural, algo más deportiva que en el scooter de BMW.

Recibe muchos cambios a nivel de chasis y motor, ambos sobre la misma estructura del Xciting 400 anterior, tantos como para hablar en la práctica de un modelo casi nuevo. El motor se ha renovado en profundidad pensando en la Euro5 y en que se mantenga como la referencia de la categoría en cuanto a rendimiento. Se ha trabajado mucho en la inyección y la combustión para reducir emisiones y mantener los cerca de 36 CV anunciados de potencia máxima.

El nuevo Xciting S 400 es uno de los scooter que mejor se desenvuelve en carretera, por chasis y rendimiento del motor

También la transmisión es totalmente nueva, incluyendo un nuevo variador y embrague. El bastidor tubular de acero es muy semejante al utilizado por su antecesor, pero incluye una reforma importante en su zona central para mejorar en su rigidez y ofrecer más aplomo a alta velocidad. Un motor que con su brillante rendimiento logra un conjunto de alta eficacia en carretera, donde moverse por encima de los 130 km/h de marcador supone hacerlo sin esfuerzo alguno. Las firmes suspensiones y la buena capacidad de frenada se ven complementados por un ABS que actúa justo cuando hace falta y deja a la vez mucho margen para apurar la frenada en curva. Aunque sin llegar lógicamente a los niveles de eficacia de una moto deportiva de carretera, el Xciting S 400 permite disfrutar de verdad de la conducción lejos de la ciudad y en largos recorridos.

Chasis y motor conforman una combinación idónea para ello, con un carenado que protege ahora mejor a velocidad alta y que sólo exige esconderse tras él cuando buscamos los límites de los cerca de 40 CV que desarrolla el monocilíndrico. Todo ello manteniendo en ciudad su condición de scooter práctico, ligeramente alto en la distancia del asiento al suelo para quienes no superen el 1,75 de estatura, pero que una vez en marcha y a baja velocidad se maneja con mucha soltura, girando en espacios reducidos con facilidad y contando con ayudas como el freno de estacionamiento manual.

FICHA TÉCNICA:

Versión: Kymco Xciting S 400 Precio: 6.400 euros

Motor: Monocilíndrico Cilindrada: 400 cm3 Potencia máx.: 36 CV a 7.500 rpm Par máximo: 38,6 Nm a 6.000 rpm Transmisión: Por variador continuo Caja de cambios: Automática Dimensiones: 2.190 / 799 / 1.389 mm Altura del asiento: 805 mm. Peso en seco: 213 kg. Neumáticos: 120/70-15 y 150/70-14 Depósito de combustible: 12,5 litros

Vel. máxima: 145 km/h Acel. 0 a 100 km/h.: - seg Consumo en recorrido de pruebas: 4,4 l/100 km Autonomía: 530 km.