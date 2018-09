El BCE rebaja sus previsiones de crecimiento ante la amenaza proteccionista

El Banco Central Europeo (BCE) ha recortado una décima las previsiones de crecimiento de la zona euro para 2018 y 2019, hasta el 2% y el 1,9%, respectivamente, ante un menor empuje de la demanda externa, atribuible a un incremento del proteccionismo y a la vulnerabilidad de los mercados emergentes.

Así lo ha explicado el presidente del organismo monetario, Mario Draghi, que advierte de que los riesgos relacionados con un incremento del proteccionismo, la vulnerabilidad de los mercados emergentes y la volatilidad del mercado "han ganado importancia últimamente".

"La mayor fuente de incertidumbre global proviene del incremento del proteccionismo", ha incidido Draghi.

