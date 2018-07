El BCE carga al Banco de España la decisión de no conceder más liquidez a Popular

El Banco Central Europeo (BCE) quiere dejar claro que no tuvo nada que ver en la decisión de conceder o no liquidez de emergencia a Banco Popular. Así se lo ha expresado el organismo monetario a uno de los perjudicados por la resolución en una carta a la que ha tenido acceso este medio, en la que recuerda que "la responsabilidad" para la provisión de liquidez de emergencia (ELA, por sus siglas en inglés) corresponde al Banco de España.

"La responsabilidad para la provisión de liquidez de emergencia reside en el ámbito nacional, es decir, las decisiones de conceder liquidez de emergencia son adoptadas por los bancos centrales nacionales –en este caso el banco de España- correspondientes conforme a la legislación nacional, teniendo en cuenta factores relevantes que puedan justificar la concesión de liquidez de emergencia para apoyar a una entidad con problemas transitorios de liquidez, pero solvente, que opera en su jurisdicción", reza la misiva.

Las actas del último consejo de administración de Popular antes de la declaración de inviabilidad por parte del BCE reflejan que la entidad, aún siendo solvente, estaba cerca de no serlo. El supervisor comunitario acababa de detectar un agujero de provisiones de 1.514 millones en la cartera de créditos problemáticos y había iniciado una inspección de los adjudicados que nunca terminó. El resultado preliminar de la misma daba fruto a dotaciones por 2.250 millones, según anunció Emilio Saracho.

"La revisión de la cartera de créditos que se está realizando se espera que conlleve una provisión extraordinaria de 1.525 millones de euros. En esta situación, la ratio de CET1 se situaría en 4,59%, en 5,42% la de T1 y del 6,54% la de capital total, lo que supondría un incumplimiento grave de los requerimientos mínimos de capital (Pilar 1 y 2R) actualmente impuestos al Banco (6,5%, 8% y 10%, respectivamente)", explicó Saracho al consejo el 6 de junio de 2017.

Competencia del BdE

Luis María Linde ya reconoció en el Congreso de los Diputados el pasado abril que la liquidez de emergencia es competencia del Banco de España, pero indicó que el programa se adhiere a normativa europea y que a partir de 2.000 millones, como fue el caso de Popular, se necesita el visto bueno del Consejo de Gobierno del BCE.

En cualquier caso, la institución que preside Mario Draghi, recuerda que el Consejo de Gobierno de la institución no provee liquidez de emergencia ni adopta decisiones sobre su provisión a entidades de crédito concretas. "Su papel -en referencia al Consejo de Gobierno- se limita a evaluar si la provisión de ELA en casos específicos interferiría en los objetivos y tareas del Sistema Europeo de Bancos Centrales", es decir, que se circunscribe a comprobar que la financiación no se destina a fines no contemplados en la normativa, como por ejemplo, que se estuviese transfiriendo directamente a un Estado.

El BCE no presentó objeciones a la prestación de ELA a Banco Popular

"Como se expresa en la evaluación de inviabilidad o previsible inviabilidad, el BCE no presentó objeciones a la prestación de ELA a Banco Popular", insiste el organismo comunitario al concluir su misiva.

Draghi pide unificación

Sea como fuere, ante los distintos criterios que aplican los bancos centrales del Eurosistema para conceder liquidez de emergencia, el propio Draghi pidió ante el Parlamento Europeo la centralización del ELA en el BCE.

"La política de ELA debe cambiarse y yo personalmente he argumentado varias veces para una centralización de el ELA. Este es un remanente de un tiempo pasado, pero para cambiarlo debemos tener el acuerdo de todos los miembros del Consejo de Gobierno, es decir de todos los países. Deben decidir que abandonarán este remanente de soberanía nacional en política monetaria, porque eso es lo que es", manifestó el pasado mes de febrero.

En septiembre de 2017 el presidente del BCE ya se había pronunciado en la misma línea: "Sería natural que, teniendo un supervisor único y una institución de resolución única, debiésemos tener un ELA único. Pero como saben, el ELA ahora está descentralizado y sus decisiones y su implementación pertenecen completamente a los bancos centrales nacionales".

En este sentido recordó el Consejo de Gobierno del BCE va a aprobar concesiones de liquidez de emergencia por encima de 2.000 millones de euros siempre que su implementación no sea contraria a los objetivos de la política monetaria común.