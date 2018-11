El BCE pide a BBVA que Torres ceda poder al nuevo consejero delegado

Nuevo pulso entre BBVA y el Banco Central Europeo(BCE). El regulador ha pedido a la entidad española que reasigne las funciones de su cúpula en el inminente nombramiento de su nuevo consejero delegado. Si el banco acaba aceptando, Carlos Torres tendrá menos poder como presidente del que tiene actualmente Francisco González una vez que asuma la presidencia ejecutiva de la entidad en enero.

El banco español lleva meses disputando un duro pulso con el BCE, que ha ido desde el nombramiento de Torres como presidente ejecutivo, hasta la elección de su número dos, pasando por la posible cesión de poder del futuro número uno, según fuentes cercanas a este proceso consultadas por Vozpópuli.

La elección como nuevo presidente ejecutivo de Torres no gustó en Fráncfort y ha enturbiado las relaciones entre la entidad y el organismo que preside Danièle Nouy. Y es que el BCE no es partidario de que los presidentes de las entidades ostenten plenos poderes, pero no le quedó más remedio que aceptarlo porque otras entidades como Santander también lo hacen.

A falta de concretar las competencias que tendrá cada miembro de la nueva cúpula, el banco no había trasladado formalmente al supervisor el nombre de su nuevo número dos en las conversaciones que mantuvieron ambas partes hace unos días. Aun así, la decisión parece inminente y podría tomarse en la reunión del consejo de administración que se celebrará esta semana.

Organigrama

El actual organigrama de BBVA data de mayo de 2015, cuando Francisco González revolucionó BBVA al pactar la salida de Ángel Cano y ascender a Torres.

La reorganización supuso un giro de 180 grados dentro de BBVA, al 'cargarse' el comité de dirección propiamente dicho y aglutinar todo el negocio retail en torno a un director general que a su vez reportaba al consejero delegado. Se equiparó así todo el negocio tradicional del banco a muchas otras direcciones digitales. El responsable del negocio minorista fue inicialmente Vicente Rodero y ahora es Jorge Sáenz-Azcúnaga, uno de los primeros que sonó para ocupar el puesto de consejero delegado.

Torres se quedó de esta forma con la coordinación del negocio y las áreas clave para la transformación digital. Y, salvo Riesgos y Financiero, el resto de competencias contables y de estrategia quedaron bajo la batuta de González: Regulación, Legal, Estrategia y Operaciones Corporativas, Contabilidad, Supervisión, Comunicación, Secretaría General y Auditoría Interna.

Éstas son algunas de las competencias que podría perder ahora Torres, ya sea por voluntad propia o por imposición de su consejo y/o el regulador. A la espera de que el banco haga oficial su nuevo organigrama, esto supondría una pequeña satisfacción para el BCE dentro de la lucha que hubo para que Torres no fuera presidente ejecutivo.

Quinielas

Ricardo Forcano, el actual director global de Talento y Cultura del banco, es el favorito de Torres para ocupar el puesto de consejero delegado. Sin embargo, el BCE no vería con buenos ojos su nombramiento, ya que no quiere que dos perfiles muy similares -tecnológicos y de consultoría- dirijan una entidad sistémica como BBVA. Sobre todo por su inexperiencia en banca retail, el negocio que sigue generando casi todos los ingresos del grupo.

Si el BCE termina imponiendo su criterio, en las últimas semanas ha ganado fuerza la candidatura de Cristina de Parias, directora de BBVA España. Tampoco se puede descartar al director financiero, Jaime Sáenz de Tejada, quien, a pesar de no tener una buena sintonía con Torres, según fuentes de dentro del banco, lleva dos décadas en la entidad. Ambos directivos disponen de una amplia experiencia en el negocio bancario tradicional y contarían con el beneplácito del BCE.

También están en las quinielas Juan Asúa, director de Corporate & Investment Banking,Javier Rodríguez Soler, director de Estrategia y M&A, los dos de la máxima confianza del futuro presidente y también suenan para el cargo el responsable global de Customer Solutions, Derek White y el ya citado Jorge Sáenz-Azcúnaga.