BBVA elevó en el primer trimestre las provisiones para litigios hasta los 744 millones

BBVA elevó en el primer trimestre las provisiones para cuestiones procesales y litigios por impuestos pendientes, hasta los 744 millones. Al término de 2019, según el informe financiero anual de la entidad, ese mismo importe era de 67 millones menos, 677 millones de euros en total.

El segundo mayor banco español advierte en un reciente suplemento de una emisión de valores publicado en la Comisión Nacional del Mercado de Valores, que la "incertidumbre derivada de estos procedimientos (incluidos aquellos respecto de los cuales no se han hecho provisiones, bien porque no sea posible estimarlas o por otras razones) impide garantizar que las posibles pérdidas derivadas de los mismos no excedan, en su caso, los importes que el Grupo tiene actualmente provisionado (...)".

La entidad presidida por Carlos Torres no precisa en su información al regulador los motivos por los que en los tres primeros meses del año la cantidad provisionada se ha incrementado en 67 millones de euros. Desde el banco se ha indicado a este diario que en el trimestre "se han hecho dotaciones para hacer frente a potenciales reclamaciones, siguiendo un criterio conservador".

El pasado 3 de marzo el Tribunal de Justicia de la UE se pronunció sobre el índice IRPH aplicable a préstamos de la banca española

Uno de los motivos que podría explicar ese aumento de las provisiones por cuestiones procesales es la sentencia conocida el pasado 3 de marzo del Tribunal de Justicia de la Unión Europea, en la que se pronunció sobre el índice IRPH aplicable a préstamos concedidos por la banca española durante años.

El tribunal declaró la validez de ese tipo de préstamos, pero dejó en manos de los juzgados españoles la consideración de si los mismos se habían comercializado con la transparencia exigible, caso por caso.

En su último informe financiero anual, BBVA exponía que era necesario "esperar a que el Tribunal de Justicia de la Unión Europea resuelva la mencionada cuestión prejudicial para, una vez se conozca el contenido de la misma, determinar si ésta puede tener algún efecto".

Hasta ahora los bancos han logrado ocho sentencias favorables en audiencias provinciales por el IRPH

La entidad añadía en sus cuentas de 2019 que el impacto de una eventual resolución desfavorable por parte del Tribunal de Justicia de la Unión Europea "es difícil de estimar a priori, pero podría llegar a ser material", y que puede variar dependiendo de cuestiones tales como "cuál sea la decisión del Tribunal de Justicia de la Unión Europea respecto a qué tipo de interés debe aplicar", y si los efectos de la sentencia "deben aplicarse retroactivamente".

BBVA contaba al término del pasado año con un importe de préstamos hipotecarios a personas físicas referenciados a IRPH y al corriente de pago de 2.800 millones de euros.

Sentencias a favor y en contra

Desde el pasado 3 de marzo que se conoció la decisión del tribunal europeo sobre el IRPH, en España se han dictado 19 sentencias a favor de los clientes y 9 en contra; la mayoría de las sentencias a favor de los bancos han sido dictadas por Audiencias Provinciales, mientras que las que se han dictado a favor de los clientes lo han sido en juzgados de primera instrucción.

Según la asociación de consumidores de banca Asufin, hasta el viernes 5 de junio han sido dictadas 19 sentencias a favor de los clientes, de las cuales 5 lo han sido en Audiencia Provincial, y el resto en juzgados de primera instrucción.

De las 9 sentencias a favor de los bancos registradas, ocho lo han sido en Audiencia Provincial. Los bancos que han logrado sentencia favorable en Audiencia Provincial han sido Caixabank (3 sentencias a favor), Bankia (2), BBVA (2), y Sabadell, con una sentencia favorable.