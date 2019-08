El BBVA intenta cerrar en falso la crisis por el 'caso Villarejo'

Hablar de absoluta transparencia y optar por no responder con claridad a la prensa no parece que encaje mucho. Pero es la estrategia que ha decidido seguir BBVA ante el 'escándalo de Villarejo'. El banco quiere mostrar una imagen de calma, pero el discurso que realizó el consejero delegado Onur Genç tras la presentación de resultados dio a entender que habrá más salidas en el banco.

"Hemos tomado medidas y seguiremos tomando medidas", dijo el banquero turco. No aclaró cuales han sido y mucho menos cuales son las siguientes. Pero por lo pronto, del banco se ha ido, sin saber por qué, Eduardo Arbizu, hombre de confianza de Francisco González y responsable de los servicios jurídicos del banco entre 2002 y 2018.

El comunicado de su sustitución no dice cual es el motivo de su despedida y Genç tampoco quiso aclarar si tenía relación con la imputación del banco. El banquero se escuda en que "no habla de personas concretas", pero en este caso se trata de uno de los elegidos por el consejo del banco para supervisar la investigación interna, según publicó El Confidencial.

Es entendible que el banco no pueda hablar de partes de la investigación que ha realizado y que ha entregado a la justicia, siempre según palabras del consejero delegado. Pero hablar de la incorporación del presidente de DCN, Antonio Béjar, destituido el mismo día que habló en la Audiencia Nacional sí puede salir de este 'círculo de silencio' que recomienda el Juez.

Golpe a su imagen

BBVA ha reconocido que el daño reputacional es "evidente" pero que por el momento no se ha notado ningún impacto "relevante" en el negocio. "La evolución de la acción si la comparas con la de nuestros competidores, somos los que mejor evolucionamos", dijo Genç. Y es cierto, pero no deja de ser verdad que el negocio de un banco se basa en la confianza y en la imagen y seguir saliendo todos los días en las portadas de los periódicos tarde o temprano pasará factura, aunque BBVAno haya provisionado nada aún por este motivo.

Onur Genç apostilló en varias ocasiones que los analistas no le dan importancia al tema, pero también reconoció que el banco mantiene conversaciones fluidas (y privadas) con sus accionistas sobre la investigación abierta.