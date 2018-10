BBVA endurece las condiciones para que sus clientes jóvenes no paguen comisiones

Los titulares de la Cuenta Online Blue de BBVA de entre 21 y 29 años deberán hacer uso de la tarjeta asociada a su cuenta para continuar sin pagar comisiones por este producto. Así se lo está comunicando el banco a sus clientes mediante una carta en la que les informa de los cambios que sufrirán las condiciones de sus contratos a partir del próximo 15 de diciembre.

A partir de esta fecha, la entidad que aún preside Francisco González, aplicará una comisión de mantenimiento de 60 euros anuales, otra administración de 60 céntimos por cada apunte y una última de emisión y mantenimiento de la tarjeta asociada de 18 euros al año, pero ofrece una serie de alternativas para que sus clientes no paguen estas comisiones.

De hecho, usar la tarjeta una vez al mes, ya sea para retirar efectivo en un cajero o realizar algún pago, basta para que no se apliquen. No obstante, si no se cumple este requisito, también se pueden evitar las comisionessi se tiene una nómina o pensión periódica domiciliada en la cuenta superior a 800 euros o 300 euros, respectivamente, o si se reciben transferencias o cheques superiores a 2.500 euros al trimestre.

Es suficiente utilizar la tarjeta una vez al mes para que no se apliquen las comisiones

Tampoco se aplicarán recargos si el titular mantiene un saldo mínimo mensual de 60.000 euros en cuentas, depósitos o productos de de ahorro de BBVA o si se dispone de acciones del banco por importe de 1.000 euros depositadas en la entidad. Los menores de 21 años están exentos de comisiones en todo caso.

Con este cambio de condiciones en su Cuenta Blue Online, producto con el que BBVA regalaba unas gafas de sol Hawkers en el momento de la contratación, la entidad estaría buscando desprenderse de aquellos clientes totalmente inactivos, pues no resultan rentables, e incitar al resto de jóvenes a 'mover' la cuenta.

Directrices del supervisor

La decisión -que coincide en el tiempo con la de Banco Santander respecto a su Cuenta 1|2|3- está en línea con las directrices otorgadas la semana pasada por el Banco de España. El supervisor, mediante su subgobernadora, Margarita Delgado, instó a las entidades a fijar comisiones y a no vender sus productos a pérdida.

En concreto, en su primera intervención pública como subgobernadora, Delgado pidió a la banca que fijase precios "coherentes y exhaustivos" en sus productos y que estos garantizasen que lo que se cobra por ellos se corresponda con su coste total.

"Tradicionalmente se han venido prestando servicios a los clientes que no se cobran explícitamente y cuyo coste se ha cubierto con el margen de intereses", aseveró la subgobernadora en referencia a la política de comisiones cero, habitual entre los bancos españoles.

Y es que el supervisor apretó las tuercas al sector financiero para que revise sus modelos de negocio con el objetivo de que las entidades incrementen su baja rentabilidad y eleven su capital, cuyo nivel se encuentra actualmente a la cola de Europa.

La modificación de los requisitos de la Cuenta Blue Online de BBVA, en cualquier caso, supone unificar las condiciones de toda la gama Blue. En este sentido, los clientes de entre 26 y 29 años de la cuenta Blue tradicional, que no estaban exentos de comisiones, se beneficiarán de que ahora solo deberán hacer cuatro movimientos con tarjeta, en vez de siete, en los cuatro meses previos a la fecha de liquidación para no hacer frente a recargos.