La Audiencia Nacional levanta el secreto sobre los documentos del BCE de Popular

Fernando Andreu, instructor del caso Popular en la Audiencia Nacional, ha levantado el secreto sobre los documentos relacionados con la caída del banco que el Banco Central Europeo (BCE) remitió al juzgado a finales de junio, al considerar que aportan información útil para la causa, según un auto fechado este martes al que ha tenido acceso Vozpópuli.

Por tanto, el magistrado dará traslado a las partes de la citada documentación, sin ningún tipo de expurgo, después de que los peritos del Banco de España que investigan la caída del Banco Popular hayan verificado su utilidad para la causa.

"Habiéndose concluido por los peritos judiciales, tras estudiar la documentación remitida por el BCE, que la misma aporta información útil para el objeto de la pericia y proponiéndose no expurgar ninguno de los documentos facilitados por dicho organismo, con lo que varían las circunstancias que aconsejan declarar estas actuaciones secretas, procede dejar sin efecto dicha medida, pues, en este momento el conocimiento de lo actuado por las partes no va a perjudicar la investigación en curso, poniéndose de manifiesto la referida documentación al resto de las partes personadas", reza el auto.

Informes clave

Entre estos papeles se encuentran los informes resultantes del Programa de Supervisión Ordinaria llevado a cabo por la institución con sede en Fráncfort sobre Popular en 2016 y 2017, documentos clave pues en el marco de estas inspecciones se detectó un agujero de más de 3.700 millones de euros.

Es más, gracias a estas inspecciones se puso de manifiesto que la entidad no estaba suficientemente saneada tras la ampliación de capital de junio de 2016, el objeto central de la investigación, por lo que son de suma importancia para el devenir del caso.

Entre la documentación remitida por el BCE a la Audiencia Nacional también se encuentra la decisión fail o likely to fail del BCE sobre Popular y los informes realizados al respecto, entre otros papeles. La documentación es de carácter confidencial, pero al haber sido requeridos por el juez en el marco de un procedimiento penal el supervisor accedió a facilitar la información, no sin presionar para mantenerla en secreto.

Además, se incluye información relativa a la fallida operación Lorca entre Indra y Popular. Los peritos del Banco de España entienden que la documentación referida a esta operación "no es significativa" para la causa, pero creen que su expurgo podría interpretarse como una "ocultación de información", por lo que han recomendado que se una al procedimiento.