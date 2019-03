Atlantia: “Lo que hizo el Gobierno con la AP-1 es insostenible, habrá otro modelo de financiar las carreteras”

Los nuevos dueños de Abertis, Atlantia y ACS, tienen muy claro que la concesionaria va a seguir teniendo el papel protagonista que ha desempeñado en España durante los últimos años, pese al paulatino vencimiento y no renovación de las concesiones de peaje. El consejero delegado de Atlantia, Giovanni Castellucci, se mostró convencido ante los analistas de que el modelo español para financiar el mantenimiento de la red de carreteras de alta ocupación cambiará en breve porque la estrategia que ha llevado a cabo el actual Gobierno de levantar las barreras al finalizar el periodo de concesión, como ya ha sucedido con la AP-1, es insostenible.

"El Gobierno español dice que no puede financiar el mantenimiento sin los peajes. La experiencia de la AP-1 nos muestra que el modelo no es sostenible: baja la calidad y no hay dinero para mantener la carretera", explicó el ejecutivo italiano tras la presentación de los resultados anuales de Atlantia en los que Abertis ya adquirió grandes dosis de protagonismo, con una aportación de 550 millones de euros al resultado bruto de explotación (Ebitda) pese a que sólo consolidó los últimos dos meses.

"En definitiva, habrá un modelo diferente para financiar las carreteras y Abertis estará ahí", sentenció Castellucci, que despejó las dudas sobre la futura actividad de la compañía durante los próximos años, cuando la mayoría de las concesiones ya hayan vencido. "Pueden cambiar las normas pero siempre habrá espacio para empresas competitivas como Abertis en España. En eso estamos trabajando".

Ábalos ha sido quien ha puesto en dedo en la llaga en lo referente a la imposibilidad de mantener la red de vías de alta ocupación solamente con los Presupuestos Generales del Estado

Hace unas semanas, Castellucci mantuvo una reunión con el ministro de Fomento, José Luis Ábalos, en la que le presentó la operación de compra de Abertis, cuya culminación tuvo lugar a primeros de diciembre con la celebración de la junta extraordinaria de accionistas de la concesionaria en la que se aprobó la composición definitiva del consejo de administración.

Debate abierto

Precisamente, Ábalos ha sido quien ha puesto en dedo en la llaga en lo referente a la imposibilidad de mantener la red de vías de alta ocupación solamente con los Presupuestos Generales del Estado, toda vez que las cantidades destinadas a este capítulo en los últimos años han resultado siempre insuficientes para su cometido. El titular de Fomento abría de este modo la puerta a un futuro pago por uso en las carreteras, con la creación incluso de una subcomisión para analizar esta materia, cuya actividad se ha visto interrumpida por la disolución de las Cortes, con vistas a las próximas elecciones del 28 de abril.

Además, el futuro de Abertis se había ligado en Italia al de Telepass, el sistema de telepeaje de Atlantia que ha trasladado a los países en los que cuenta con concesiones. Pero Castellucci descartó todo lo que no fuera una mera colaboración entre ambas empresas.

"Para crear valor con Abertis y Telepass, que es lo que queremos, no hace falta ir más allá de una mera colaboración. Hay que intercambiar ideas, información, etc. Con Telepass podemos ser líderes en Francia con Sanef y en España con Abertis".

Atlantia y ACS ultiman el plan estratégico de Abertis que tendrán listo en una semanas, según anunció el propio Castellucci. Desde este lunes, una comitiva de la concesionaria, encabezada por su consejero delegado, José Aljaro, iniciará una ronda por las principales plazas financieras de Europa con vistas a una emisión de bonos de un mínimo de 3.000 millones de euros para comenzar a financiar la operación de compra.