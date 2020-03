Arriaga y los despachos que litigan contra la banca disparan las plantillas por el IRPH

Los despachos especializados en litigios con la banca ultiman la presentación de miles de demandas ante los juzgados por la comercialización de hipotecas ligadas al índice IRPH, tras conocerse el martes la sentencia del Tribunal Europeo de Justicia. Estiman que aproximadamente un millón de personas en España han contratado hipotecas referenciadas a este índice, y preparan cientos de contrataciones para hacer frente a la carga de trabajo que se avecina.

Arriaga y Asociados va a iniciar ahora la presentación de más de 12.000 demandas en nombre de clientes que tenían este tipo de hipoteca. "Antes de la sentencia no tenía sentido presentarlas, ahora vamos a ponerlo todo en marcha", indicó el martes Jesús Arriaga en una conversación con este diario.

El despacho fundado por Jesús Arriaga estima que para una hipoteca media de 180.000 euros a devolver en 20 años, contratada en 2008 y referenciada a IRPH + el diferencial de 0,25%, una familia habría pagado en estos 10 años 21.265 euros de más.

"A través del colapso de los juzgados estamos rescatando a los bancos", dice Patricia Suárez, presidenta de Asufin

Para hacer frente a la carga de trabajo que supondrá la presentación de las más de 12.000 demandas previstas, Arriaga calcula que, "como mínimo", contratará a unas 200 personas.

"Son pleitos que, salvo sorpresa mayúsucula, se van a ganar", afirma José Plaza Frías, consejero delegado de Bufete Rosales. El despacho prevé la presentación de más de 2.000 demandas por el IRPH. "Los bancos tendrán que demostrar que informaron debidamente a sus clientes sobre los riesgos, sobre evolución del índice pasada y futura, alternativas, comparativas... y eso será difícil", dice.

El despacho que dirige Plaza Frías tendrá que "duplicar prácticamente la plantilla, y llevar a cabo una inversión importante". El consejero delegado de Bufete Rosales explica que requiere personal adicional para "atender las consultas telefónicas, preparar las demandas, asistir a los juicios...", y que las primeras sentencias al respecto no se conocerán hasta dentro de unos tres años.

Colapso judicial

La presentación de las decenas de miles de demandas que previsiblemente se presentarán contra la banca que no hubiera informado debidamente de los riesgos de contratar una hipoteca referenciada al IRPH, amenazan con colapsar los juzgados creados para este tipo de litigios.

Los juzgados especiales creados para este tipo de litigios cuentan ya con 250.000 casos pendientes, y ahora se les sumarán los del IRPH

En 2017 se crearon 54 juzgados especiales, uno por provincia -dos en Baleares y dos en Canarias- para hacer frente a la avalancha de demandas después de que ese año la justicia europea obligara a los bancos a devolver lo pagado por las cláusulas suelo.

Aunque en los últimos meses de 2019 se logró reducir los casos pendientes por cláusulas abusivas, todavía quedan por resolver más de 250.000 litigios. Y los juzgados especializados de Madrid y Barcelona, el 101 bis y el 50, respectivamente, los que más demandas reciben, están atascados. Por lo que la previsible llegada a esos mismos juzgados de miles de nuevas demandas por el IRPH provocará un mayor atasco.

"El Estado debería de dotar de más medios a estos juzgados, sería lo más honesto", advierte José Plaza Frías, "en caso contrario, la carga de trabajo de esos juzgados será una herramienta más en manos de los bancos, sería una violación de los derechos fundamentales".

"Los juzgados 101 bis de Madrid y 50 de Barcelona tardan entre un año y año y medio solo en admitir a trámite las demandas", denuncia Patricia Suárez, presidenta de la Asociación de Usuarios Financieros (Asufin), que cuenta con unas 2.000 familias a las que representa en este caso del IRPH. "Otro año para la audiencia previa, después otro año en la Audiencia Provincial... al final son unos cuatro años para esperar sentencia", lamenta.

"No hay voluntad política para solucionarlo, no es culpa de los jueces, las Comunidades Autónomas culpan al Gobierno y el Gobierno a las Comunidades, pero ambos tienen competencias para mejorarlo", asegura. "Los bancos presumen de que a ellos no se les ha rescatado, que ha sido a las cajas de ahorro, pero a través del colapso de los juzgados estamos rescatando a los bancos", declara.