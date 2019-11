Aramco saldrá a Bolsa valorada en un máximo de 1,54 billones de euros

Pistoletazo de salida para una salida a Bolsa histórica. Aramco, la compañía que gestiona las reservas de Arabia Saudí, el mayor productor mundial de petróleo, debutará en el mercado en las próximas semanas valorada en un máximo de 1,71 billones de dólares (1,54 billones de euros al cambio actual), con lo que se convierte de lejos en la mayor empresa cotizada del mundo.

La compañía también ha desvelado a primera hora de este domingo que el porcentaje de acciones que finalmente colocará en la Bolsa local en esta primera fase de la operación será del 1,5%, lo que se traduce en 3.000 millones de títulos. De ellos, hasta un tercio está destinado a inversores minoristas.

La valoración, que incluye un límite inferior de 1,6 billones de dólares (1,44 billones de euros) está en línea con los cálculos estimados por los analistas en las semanas anteriores pero por debajo de las realizadas por el príncipe Mohammed bin Salman, heredero al trono saudí, que pronosticó que Aramco arrancaría la OPV valorada en 2 billones de dólares. Si finalmente Aramco fijara su precio definitivo en la parte alta de la horquilla se convertiría en la mayor salida a Bolsa de la historia, por encima de la de la china Alibaba, que ingresó en torno a 25.000 millones de dólares por la operación.

A partir de este domingo se inicia el periodo de suscripción de acciones, que se extenderá hasta el próximo 28 de noviembre, en el caso de los minoristas, y hasta el 4 de diciembre para los institucionales. Al día siguiente se conocerá el precio definitivo de la OPV, aunque aún no ha sido revelada la fecha del debut bursátil.

Restricciones a minoristas

Aramco cuenta para su proceso de salida a Bolsa con nueve entidades financieras coordinadoras de la operación, entre las que figuran JP Morgan, Citi y UBS, y otras quince colocadoras. En este último grupo está incluido Santander, como único banco español que ha logrado meter la cabeza en la mayor OPV de la historia.

La pasada semana, la compañía pública saudí registró en el mercado local el folleto de la OPV en el que, al contrario de lo que suele ser habitual en estos casos, no especificaba detalles como la horquilla orientativa de precios, el porcentaje de acciones que será vendido a los inversores y la fecha de debut en el parqué.

Uno de los aspectos más relevantes que incluye el documento es que la colocación no está solamente dirigida a inversores institucionales sino que también cuenta con un tramo minorista. No obstante, en este caso el acceso está restringido casi en exclusiva a ciudadanos saudíes, con la particularidad de que las mujeres con dicha nacionalidad tan sólo podrán suscribir acciones de la petrolera estatal en el caso de que sean viudas o bien estén divorciadas de hombres no saudíes y tengan hijos menores a su cargo. Para el resto, la compra de títulos de Aramco está automáticamente vetada, lo que también constituye otro de los elementos llamativos de la salida a Bolsa de la compañía, por lo inusual en este tipo de operaciones. Por lo demás, Arabia Saudí está considerado como uno de los países del mundo en el que los derechos de las mujeres están más restringidos.

En el tramo minorista de la OPV también podrán suscribir acciones aquellos extranjeros con residencia acreditada en Arabia Saudí y también los ciudadanos de sus socios en la Alianza del Golfo (Kuwait, Qatar, Emiratos Árabes, Omán y Bahrain) siempre y cuando tengan una cuenta abierta en alguna de las entidades financieras que participan en la operación.

Acceso al consejo

La compañía tiene previsto otorgar una especie de dividendo para aquellos minoristas que decidan acudir a la OPV. Así, la propia Aramco otorgará una acción extra por cada diez que suscriban los particulares, con un tope máximo de cien títulos en forma de bonus.

Por lo demás, la compañía ya adelantó la información referente a sus exuberantes magnitudes económicas hace unos días, cuando obtuvo la autorización del mercado saudí para iniciar el proceso de salida a Bolsa. Por lo demás, cifras que ya eran públicas desde que el pasado mes de abril llevó a cabo la emisión de bonos para financiar la compra del 70% del capital de la petroquímica Sabic.

Por entonces, ya se conocieron detalles como sus impresionantes beneficios de más de 111.000 millones de dólares anuales y sus reservas petroleras, que aseguran la producción para los próximos 52 años.

Aramco también detalla la composición de su consejo de administración, formado por once miembros, de los que seis representan al Gobierno, como accionista único de la empresa hasta ahora, y cinco son independientes. El folleto de la OPV especifica que tras la apertura del accionariado todo aquel accionista, individual o institucional, que agrupe más de un 0,1% del capital podrá solicitar un puesto en el consejo de administración.