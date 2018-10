Antonio del Valle recurre en EEUU para que Santander ofrezca más información de Popular

El grupo de inversores mexicano comandado por Antonio del Valle, que perdió 470 millones de euros con la resolución de Banco Popular, no está satisfecho con la postura adotada por el tribunal de Nueva York al que se pidió un proceso de 'Discovery' (revelación de información confidencial). Por tanto, ha apelado la decisión del juez Edgardo Ramos, que el pasado 19 de octubre accedió a abrir los libros de Santander Investment Securities, pero no los de Banco Santander S. A., Santander Holdings USA y Santander Bank.

Javier Rubenstein, socio de Kirkland & Ellis, bufete que representa al grupo inversor mexicano, explica que la petición de documentación que realizaron a la Justicia de Estados Unidos cumple con cada uno de los requisitos exigidos por la legislación norteamericana, lo que justifica su recurso ante el Tribunal de Apelaciones.

"Esperamos que esta apelación resulte en la exhibición de documentos e información –tanto de Banco Santander como de Banco Popular– ya que son altamente relevantes para entender los hechos y las circunstancias que llevaron a la resolución y venta de Banco Popular", apunta Rubenstein, que considera que la "oposición a la transparencia" de Santander en cuanto al proceso por el que adquirió Popular es "injustificable".

No posee información

Fuentes cercanas al grupo de accionistas, en cualquier caso, reconocen que Santander Investment Securities, la filial del banco cántabro sobre la que el juez ha autorizado el Discovery, no posee información relevante sobre la compra de Popular. Esta versión coincide con la que ofrece el Santander, que defiende que esta filial no participó en la compra de Popular y, por tanto, no tiene documentación al respecto.

La razón que ofrece la justicia norteamericana para no abrir los libros de Banco Santander S. A., Santander Holdings USA y Santander Bank, que no figuran entre los investigados de la causa penal que investiga la caída de Popular en la Audiencia Nacional,es que su presencia en Estados Unidos no es "suficiente", según el auto del pasado 19 de octubre.

En paralelo, según informaron a través de un comunicado, el grupo de inversores mexicanos "continúan persiguiendo sus reclamaciones" ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea y mediante el arbitraje internacional en virtud del Tratado México-España.