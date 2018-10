Andreu tumba el intento de Santander de mantener en secreto los papeles del BCE

El juez Fernando Andreu, instructor del Caso Popular en la Audiencia Nacional, ha tumbado el intento de Banco Santander de mantener en secreto la documentación confidencial del Banco Central Europeo (BCE) sobre la entidad.

El pasado 9 de octubre, el banco cántabro decidió presentar un recurso de apelación a la Sala de lo Penal de la Audiencia contra el auto del pasado 2 de octubre en el que Fernando Andreu, previa recomendación de los peritos del Banco de España, levantó el secreto sobre la pieza separada que analizaba esta documentación, como adelantó Cinco Días.

Mientras se resolvía el recurso, el banco que preside Ana Botín pretendía que el juez suspendiese la distribución de dicha documentación entre las partes personadas. No obstante, Andreu ha rechazado esta medida. "No ha lugar a la solicitud de suspensión de los efectos de la citada resolución, mientras se sustancia el presente recurso", reza la providencia emitida por el juez el pasado 11 de octubre y a la que ha tenido acceso este medio.

Excede el ámbito de la instrucción

Santander entiende que parte de la documentación del BCE excede el ámbito de la instrucción, ya que la propia Sala determinó que solo se investigaría en el marco del procedimiento el periodo comprendido entre los años 2015 y 2017. Por ello, pide en su recurso que no se distribuyan los documentos previos a 2015 pese a que los peritos del Banco de EspañaSantiago Ruiz-Clavijo y Pablo Hernández consideren que es relevante para la causa.

No obstante, tras la decisión de Andreu de no suspender los efectos de su decisión, es previsible que las partes accedan a ellos antes de que la Sala resuelva el recurso. Si el tribunal acaba dando la razón al banco, eso sí, los informes sobre Popular previos a 2015 no se podrán utilizar en la causa, según explicaron fuentes legales.

Entre la documentación del BCE, se encuentran aquellos informes del Banco de España sobre la liquidez de emergencia (ELA, por sus siglas en inglés) que mostraron que Popular contaba con liquidez para levantar sus ventanillas en día posterior a la resolución, entre otros.