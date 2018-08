Ana Botín y su manifiesto feminista: "Tenemos que actuar con más confianza"

La presidenta del Banco Santander, Ana Botín, no se esconde y tampoco evita el tema. En una entrevista en la Cadena Ser con Pepa Bueno, la banquera habló sin tapujos de este movimiento con el que se siente identificada.

Ahora, Botín ha decidido escribir unas palabras en su perfil personal de LinkedIn en las que expresa por qué se siente feminista y apoya a todos sus lectores a unirse a la causa.

Durante su intervención en La Ser, llamó la atención la afirmación que hizo sobre que si se le hubiera preguntado por ese tema diez años atrás, probablemente hubiera dicho que no. Ahora, la empresaria ha explicado los motivos por los que hace una década no hubiera utilizado esa palabra.

La banquera afirma que no ha pasado por "ningún proceso de reconversión" pero lleva muchos años como ejecutiva y ha visto "lo suficiente" como para saber que, en general, "las mujeres no reciben un trajo justo".

Ana Botín se muestra contraria a que el feminismo se equipare con un establecimiento de cuotas "porque puede ser injusto tanto para los hombres como para las mujeres". Además, añade que "no se trata de culpabilizar a los hombre, ni tampoco se trata de dar ventaja a un género sobre el otro".

La diferencia más significativa, según la directiva, es que las mujeres están expuestas a experiencias y expectativas muy diferentes a lo largo de sus vidas.

Cuando antes de verano @PepaBueno me preguntó en @HoyPorHoy si era feminista, de forma instintiva respondí que sí. La verdad, no lo dudé. De hecho, como le dije en aquella entrevista, si me hubiera hecho la misma pregunta hace 10 años, probablemente habría contestado que no.