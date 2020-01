Ana Botín: "Me enteré por la prensa de la compra de Coches.com"

Parece que aAna Botínle ha servido el desafío de Callejacomo entrenamiento para las ruedas de prensa con los periodistas españoles. En la presentación de resultados anuales, la banquera se ha mostrado más cercana que nunca y ha dejado ver su lado más humano con diferentes afirmaciones que, tal vez, no hubiera hecho hace dos años.

En el habitual mudo previo al discurso, Botín ha bromeado con los fotógrafos y les ha explicado que no está acostumbrada a tantos flashes, aunque también ha reconocido que en Groenlandia con Jesús Calleja le sacaron "muchas fotos". Este tono es el que ha mantenido la banquera con diferentes reivindicaciones como el no al plástico, que su equipo de comunicación ha seguido a rajatabla porque no había ni una sola botella que no fuera reciclable.

Esta naturalidad ha proseguido durante todo el acto y sobre todo en las preguntas de los medios de comunicación, con respuestas tan sorprendentes como la de que se enteró por la prensa de la compra de Coches.com, un negocio estratégico para su plataforma global.

Y de esta anécdota ha pasado a darle un 'toque' al consejero delegado de Santander España, Rami Aboukhair. La banquera le ha pedido que vaya buscando a una mujer para su puesto. Un comentario que en el contexto se ha entendido como una broma pero con el que deja clara su posición feminista. Además, ha añadido que en temas de cuotas, no esta a favor de "discriminar a los hombres". "Nosotras no somos así", ha aclamado.

Pero las puyas a Aboukhair no han quedado sólo ahí. Botín ha comentado su experiencia en un Work Café y le ha dicho al ejecutivo que le explicará próximamente mediante sus redes sociales la idea que se la ha ocurrido para mejorar la experiencia del usuario en estas sucursales.

Misma vía que ha usado la banquera para conseguir un nuevo cliente en Salamanca. Botín ha explicado como un empresario salamantino le 'ha entrado' por Instagram para pedirle financiación. A lo que ha vuelto a poner contra la pared al consejero delegado de España, 'amenazadole' (en tono de broma) con que tiene que cerrar esa operación.

'Spanglish'

Otro momento de complicidad con los periodistas se ha producido cuando la presidenta de Santander se ha liado con el inglés. En la jerga económica de ese idioma exista la expresión "single middle digit" y Botín no ha sabido traducirlo al español. Para ello ha terminado pidiendo ayuda a un periodista veterano que tampoco ha podido aclarar el concepto, al igual que su director financiero.