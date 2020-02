Ana Botín tendrá que declarar por el 'caso Popular' en la Audiencia Nacional

La presidenta del Banco Santander, Ana Botín, ha sido citada como testigo en la Audiencia Nacional para declarar por la caída del Banco Popular el próximo 28 de mayo según un auto al que ha tenido acceso a Vozpópuli. La presidenta de la entidad no ha sido el único alto directivo que ha sido llamado por el juez, puesto que Rodrigo Echenique también tendrá que rendir cuentas ante la Fiscalía sobre la caída del Banco Popular.

En concreto, las citas se han marcado para los próximos 28 de mayo -anteriormente mencionada- y 4 de junio, respectivamente. Pero antes de ellos, tendrá que hablar Luis de Guindo (2 de abril). El vicepresidente del Banco Central Europeo (BCE) declarará mediante videoconferencia. Todos tendrá que dar su versión de la caída del Banco Popular en 2017, que es lo que se juzga en esta causa.

Los últimos profesionales en pasar por la Audiencia Nacional han sido los peritos del Banco de España, Santiago Ruiz-Clavijo y Pablo Hernández, que declararon durante toda una semana y que entre otras cosas, culparon a la Junta Única de Resolución (JUR) de la caída del banco.

Según fuentes jurídicas presentes en el interrogatorio, los peritos habrían reconocido que las declaraciones europeas del 31 de mayo produjeron un impacto en el mercado y que a partir de esa fecha "empezaron a huir los depósitos". "Es cierto que eso fue la gota que colmó el vaso, pero el Popular llevaba tiempo teniendo pérdidas" han relatado. Y es que los mismos peritos han recordado que las salidas de capital también coinciden con el Hecho Relevante de la sustitución del consejero delego y también con la Junta General de Accionistas.

Por otro lado, los técnicos han reconocido a la Fiscalía que no dispusieron de toda la documentación que necesitaban para realizar el informe. Asimismo, han recalcado que el Banco Popular no marcaba bien sus dudosos y que las "tasaciones estaban sobrevaloradas". Asimismo, los técnicos han explicado por qué tildaron de optimistas las cuentas de la entidad. "Se produce fruto de la relajación de la política contable en los años anteriores y que en el plan de negocio había un incremento significativo de dudosos y eso no se tuvo en cuenta", han explicado.

La caída de Popular

En junio de 2017, la Junta Única de Resolución (JUR) decidió liquidar el Banco Popular. Para ello, convirtió en cero el valor de las acciones, en una operación ejecutada por el FROB a instancias del Banco Central Europeo (BCE). Finalmente, el Banco Santander se hizo con la entidad por un euro.

Cuatro meses después, el que fuera titular del juzgado Central de Instrucción número 4, Fernando Andreu, admitió a trámite diversas querellas contra los expresidentes del Popular Ángel Ron y Emilio Saracho, sus respectivos consejos de administración, PwC y su socio auditor. A todos se les acusa de presuntos delitos de falsedad societaria, administración desleal y apropiación indebida, entre otros.

El juez de la Audiencia Nacional que instruye el caso del Banco Popular, José Luis Calama, decidió reducir a doce las acusaciones que se podrán personar en el juicio contra el Banco Popular tras el aluvión de demandantes, que llegó a superar la centena de agrupaciones. Diez de ellas son afectados por más de un millón de euros y las otras dos de accionistas minoritarios.

Entre los seleccionados se encuentran fondos de inversión como los siguientes: Pimpco, Algebris, Anchorage Capital y Cainr Capital; la Mutualidad General de la Abogacía; la Asociación Española de Accionistas minoritarios de empresas (AEMEC); Fonfría Abogados, Yvanco Abogados y la Asociación de Usuarios de Bancos, Cajas y Seguros (ADICAE), entre otros.