Amber Capital vuelve a agitar el fantasma de una OPA sobre Prisa

Amber Capital alimenta (todavía más) el fantasma de una Oferta Pública de Adquisición (OPA)sobre el Grupo Prisa. El 'holding' inversor fundado y encabezado por Joseph Oughourlian ha ampliado todavía más su influencia en el accionariado tras comprar tres nuevos paquetes de acciones (95.000, 134.927 y 70.000 títulos, respectivamente) entre el 7 y el 10 de enero.

Según consta en los registros de la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV), el precio de cada acción ascendía a 1,33 euros, por lo que Oughourlian ha desembolsado un total de 398.902,91 euros, lo que le ha permitido pasar de tener un 29,80% del accionariado al 29,84%. Un crecimiento pequeño pero significativo si se tiene en cuenta que el 30% es el límite legal antes de verse obligado a lanzar una OPA sobre el total de la compañía.

Este nuevo movimiento de Amber acredita el interés de la compañía por escalar posiciones en el accionariado de la editora. El registro del supervisor del mercado pone de relieve que desde 2015 hasta hoy, la compañía ha ampliado posiciones cada pocos meses hasta tocar su nuevo techo, el citado 29,84%.

Aunque desde el entorno de Prisa siempre han enfriado las posibilidades de que finalmente haya una OPA, otras fuentes financieras próximas a Oughourlian apuntan a que el armenio está pendiente de encontrar un socio español con suficiente músculo financiero para acometer la operación, algo que todavía no ha sucedido.

El caso Monzón, archivado

El refuerzo del financiero armenio en el capital de la compañía coincide con el archivo de la causa contraJavier Monzón, presidente de Prisa y expresidente de Indra, en la que se le investigaba por su presunta vinculación con el caso Púnica, la trama que investiga la financiación ilegal del Partido Popular en Madrid.

El auto, que obra en poder de Vozpópuli, detalla que "no solo no existe indicio alguno del conocimiento de los hechos investigados por parte del presidente de la compañía en el momento de los hechos, sino que además ninguno de los investigados ha hecho referencia alguna a la interlocución de Francisco Javier Monzón, o interferencia, o interés, hasta el punto de que en los interrogatorios no ha habido referencia alguna o han negado haber hablado con él cualquier asunto relativo a los hechos investigados".

Hace semanas, tras conocerse su imputación, la comisión de nombramientos del grupo elaboró un informe de oficio para evaluar la situación, documento que más tarde se elevó al resto del consejo, que finalmente acordó respaldar al actual presidente. Las fricciones en la cúpula existieron, pero Monzón resistió el envite pese a la fría relación que mantiene con Oughourlian, quien para más 'inri' forma parte de la citada comisión.