Amazon se convierte en el mejor aliado de los gestores 'estrellas'

El comienzo de este año ha estado marcado por la fuertes caídas que han sufrido los grandes empresas del retail ante la amenaza de la venta online. Empresas como Inditex, H&M, Carrefour, Card Factory o Primark han tenido que hacer frente a unas cuentas de resultados muy ajustadas en relación con las expectativas del mercado.

A esto hay que sumarle las fuertes caídas vividas en Wall Street y en Europa por el repunte de la volatilidad. Con el VIX disparado, cualquier empresa puede tener más de un susto en una sola semana.

La gran penetración de los teléfonos móviles, el internet y la nueva cultura del online está perjudicando seriamente a las cuentas de estos grandes grupos, que les ha sorprendido la gran disrupción que ha tenido Amazon en el último año y medio en el mercado por estos motivos. De hecho, muchas voces ya hablan de un "Efecto Amazon", para referirse al modelo online y logístico de la compañía, que parece que va a cambiar todo.

Lo que sucede es que se ha hecho mucha prensa hablando de este tema, que ha provocado que salten todas las alarmas en la renta variable mundial y por consiguiente haya provocado serias correcciones en compañías que hasta hace medio año eran la joya de la corona de muchos parqués y el ejemplo de gestión para explicar en cualquier clase de cualquier escuela de negocio.

Los casos

El ejemplo más claro es el de la española Inditex. Tal y como reconoce el gestor estrella de Magallanes, Ivan Martín, hasta el verano pasado "no había otra verdad que la compañía a cualquier precio". El fuerte repunte de los títulos de la compañía llegó a situar a su fundador, Amancio Ortega, como la persona más rica del mundo, superando al clásico Bill Gates.

Meses más tarde, sin que nadie se lo esperara, la compañía anunció un profit warning ante unas ventas que se iban a frenar. Saltaron todas las alarmas y se empezó a cuestionar su modelo de negocio y se comenzó a comparar con otras grandes como H&M que si estaban sufriendo mucho en el mercado porque sus cuentas sí que habían sido decepcionantes y el sector online parecía que le estaba quitando bastante cuota de mercado.

Otra compañía que ha sufrido tal efecto es la inglesa Card Factory, de tarjetas y postales de Navidad. Se trata de una marca muy reconocida a nivel nacional que también ha sufrido en sus propias carnes los temores por la llegada del e-commerce.

Ahora, todas estas multinacionales están cotizando a niveles muy bajos, si se comparan con los máximos a los que han operado. Inditex pierde un 14,4% en el año; H&M, un 18%; Carrefour, un 8,76%; Card Factory, un 21,52%; y la matriz de Primark, Associated British Foods, pierde un 8,44%. Y todo ello porque se cuestiona sus modelos de negocio y se habla de grandes riesgos producidos por el gigante Amazon.

El efecto Amazon quizás no sea tan preocupante como se esperaba para dicho sector

Pues bien, todas estas empresas están siendo ahora mismo introducidas en las carteras de los mayores gestores 'value' de España. Estos inversores compran compañías que ven con un gran potencial a un precio muy barato y las vuelven a vender cuando ha llegado casi a su precio objetivo. Esto quiere decir que los mayores expertos en España están viendo algo que el mercado no. El efecto Amazon quizás no sea tan preocupante como se esperaba para dicho sector.

La opinión de los expertos

En el caso de Bestinver, la gestora ha optado por introducir en su cartera a la matriz de Primark argumentado que el modelo de esta compañía no se verá afectado porque no tiene presencia online. Los márgenes tan estrechos con los que trabaja les hace imposible entrar en el e-commerce.

No obstante, la gestora no ha aprovechado el 'filón' de los fuertes recortes que sufrió Inditex ya que no han conseguido descifrar a la compañía.

Por otro lado, Francisco García Paramés, que rehuye de estas compañías, también cuenta con una empresa del sector, Dixons Carphone, de distribución de móviles y producto. El gestor confía en que Inditex tiene las cosas claras y que no va a tener ningún problema porque ya se ha encargado de adaptarse a las nuevas tendencias potenciando el online y ha cerrado las tiendas menos eficiente. A pesar de ello, asegura que Cobas ha tenido varios errores en el sector y por eso andan con pie de plomo.

A esta forma de ver la empresa se suman sus antiguos compañeros de Bestinver y que ahora gestionan Azvalor. Según fuentes consultadas, la gestora también estaría analizando exhaustivamente a Inditex para entrar, tal y como hizo este mes de marzo José Ramón Iturriaga, de Abante.

Buy & Hold apuesta ahora por la compañía Card Factory y la gestora Magallanes ha metido en sus fondos a Carrefour.