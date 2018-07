Amazon usa el Prime Day para crear un ‘diabólico’ juego de precios

El Prime Day es un día sagrado para los clientes de Amazon Premium. Los fieles del gigante estadounidense de comercio electrónico ven una oportunidad única para adquirir productos de todo tipo a precios muy bajos, desde cualquier rincón del mundo y sin moverse de casa. Un día marcado en su calendario para lanzarse a la caza de gangas. Aunque antes, durante y después de este día de estas rebajas exclusivas hay un juego de precios que muchos consumidores valoran como "diabólico", como se ha vivido en esta edición celebrada el pasado 16 y 17 de julio.

Un ejemplo de este tipo de movimiento de precios queda reflejado en la televisión 4K de 49 pulgadas de Samsung. Este producto valúa 949 euros antes del Prime Day. Los clientes Prime la pudieron encontrar el pasado lunes y martes por 619 euros, en concepto de oferta flash (promociones especiales que se ofrecen en determinados productos durante un período de tiempo). El martes a las 23:59 su precio retornaba a los 949 euros iniciales. Pero el miércoles a las 10 de la mañana esta televisión valía en Amazon 625 euros.

Como refleja este gráfico de Keepa, un rastreador de precios de Amazon:

Fuentes de Amazon aseguran que su intención es satisfacer al cliente y que tenga las mejores ofertas. "Sabemos que nuestros clientes vienen a Amazon buscando precios bajos y trabajamos para asegurarnos que sea así. Los precios de retail fluctúan de manera constante y nosotros buscamos igualar o mejorar precios competitivos para nuestros clientes", aseguran desde el gigante de comercio electrónico.

¿Desconfianza?

El Prime Day es un momento donde los clientes premium de Amazon siente la exclusividad de compra y una oportunidad para sacar partido a su tarifa de 20 euros. Jacinto Llorca, especialista en distribución y autor del libro 'Objetivo: vender más’, asegura que "serán los días que más venda Amazon y tiene una consecuencia especial porque hacen un mayor daño a la competencia brutal".

Por ello, indica que si el consumidor nota que estos días hay un juego de precios "se genera una gran desconfianza". "Esto es algo que ya se ha vivido en Estados Unidos, donde el Black Friday o el Prime Day no tienen tanto tirón como antes, pero en España estas jornadas de promociones están viviendo su momento de furor", afirma Llorca.

El experto explica que sus diferentes estrategias de precios y promociones consigue que la semana antes del Prime Day se ralentice la demanda de productos que ofrece Amazon y, tras este evento, se vive una bajada del consumo porque se ha adelantado la decisión de compra. "Estas promociones buscan la compra por impulso, se compra sin necesidad tiene un efecto muy importante", asegura el experto.

Comparadores de precios

Por otro lado, Emilio Osete, directo general de FH Europa, destaca que la estrategia de fluctuación de precios de Amazon no es exclusiva del Amazon Prime Day. "Amazon puede fluctuar los precios de sus productos varias veces al día. Por ello existen en el mercado numerosas herramientas que se denominan ‘Tracer’ que permiten a un comprador compara el precio de un producto actualmente con el que tenía horas, días o semanas atrás", señala.

Osete asegura que la firma de Jeff Bezos utiliza este día para intentar “orientar” el comportamiento de compra de sus clientes hacia sus propios productos. "Muchos minoristas responden a Amazon con sus propias ofertas especiales, pero la realidad es que Amazon utiliza de una forma única todo su arsenal de productos y medios para intentar redirigir a sus potenciales compradores", valora.

El experto de FH destaca en esta estrategia los últimos cambios del Amazon Prime Day, por ejemplo incrementó el precio de los “Lighting Deals” (ofertas exclusivas previas), obligando de alguna forma a las marcas a concentrarse en vender aquellos productos de mayor éxito. "Lo que Amazon quiere es fomentar ‘hábitos’ de compra sobre productos que les gusta a sus compradores incluso sacrificando el margen de los mismos. El objetivo es siempre el mismo: modificar el comportamiento del comprador a largo plazo", indica Emilio Osete.

Alerta en asociaciones de consumidores

Las asociaciones de consumidores no pierden ojo de estos eventos de comercio electrónico. Enrique García, portavoz de OCU, indica que "esta medida de precios no es irregular en principio y no hemos recibido ninguna queja con respecto al Prime Day, como si nos ocurrió con el Black Friday, que los consumidores se quejaban de que se inflaban los descuentos, pero es pronto todavía".

Desde OCU destacan que, como indica la ley de comercio, cualquier tipo de reducción de precio en una rebaja tiene que ser con respecto al precio más bajo de ese mes. "La recomendación de OCU en estos aspectos es que se comparen precios, se evite la compra compulsiva y se calcule bien la cuantía de la rebaja. Hay que tener claro lo que se quiere comprar", afirma Enrique García.

El portavoz de FACUA, Rubén Sánchez, también apunta que "los fluctuar su precio según quieran las empresas, esto no indica que sea ilegal. No obstante, cuando preguntamos a los consumidores si hay fraude con los descuentos en el período de este tipo de rebajas la respuesta es afirmativa", indica. En 2016, el 82% de los encuestados por FACUA consideró que la gran mayoría de firmas falseaban descuentos durante el Black Friday.

Sánchez recuerdo que "el Prime Day, el Black Friday y los días sin IVA son ofertas comerciales, un tipo de formato que existe a lo largo de todo el año, por ello, no hay que concentrar todo el impulso de consumo en estos períodos", indica. Una diversificación que permitiría a los consumidores no caer en el juego de los precios.