España quiere imponer una nueva Tasa Google en Europa: impuesto al enlace

Alemania presiona en la Unión Europea para la aprobación de un nuevo canonAEDE (Asociación de Editores de Diarios Españoles), también denominada Tasa Google, en toda Europa.

Una medida que afectaría de forma negativa a los medios nativos de Internet y a la información a la que tiene acceso el ciudadano. Alemania, y en menor medida España, cuentan con grupos de presión en Bruselas, para este fin. Están liderados por la editorial alemana Axel Springer, cuyo objetivo es que se apruebe el nuevo canon vía Directiva, lo que supondría que todos los Estados miembro deben adaptarlo al marco legal de cada país para su cumplimiento.

"Quieren volver a introducir el canon AEDE vía Directiva europea. Los grandes editores alemanes quieren hacerlo a través de la ley de Copyright. Es una medida que sólo beneficia a los grandes grupos, como Prisa en España, y a cabeceras como El País. En general, al papel y a los medios más tradicionales", explican desde la AEEPP (Asociación Española de Editoriales de Publicaciones Periódicas).

Es un intento desesperado de las grandes editoriales por controlar Internet, tras no saber convertirse al nuevo entorno digital. La aprobación de la ley tendría consecuencias devastadoras para la libertad de expresión en Europa" Julia Reda, política alemana del Partido Pirata y miembro del Parlamento Europeo

Julia Reda, política alemana del Partido Pirata y miembro del Parlamento Europeo, mantiene una enconada lucha contra estos grupos de presión. "Si el impuesto al enlace se convierte en ley, las personas necesitarán obtener una licencia para compartir incluso los extractos más breves de artículos periodísticos, como el título, por ejemplo, cuando publican un enlace a una noticia. El lobby de esta ley está liderado por grandes editoriales en Alemania y España. En el caso alemán quien manda es el gigante de Axel Springer. Esta editorial tiene excelentes conexiones con la Unión Demócrata Cristiana alemana, de corte conservador, y con el comisario Günter Oettinger, quien propuso este impuesto los enlaces. También tiene una estrecha relación con Axel Voss, que lucha para impulsar la nueva TasaGoogle en el Parlamento Europeo", explica Reda.

Presiones en Europa

Otras fuentes de la AEEPP que trabajan en el seno de la Comisión Europea para que la nueva Tasa Google no salga adelante coinciden con Reda: "Alemania es un país muy rancio en el caso de los medios de comunicación. Gigantes editoriales como Axel Springel están insuflando dinero para hacer lobby en la UE, apoyados también por otras corporaciones del sector del papel, muy interesadas en que salga adelante esta nueva Directiva por motivos obvios. España, pese a lo que se pueda pensar, es mucho más moderna en el ámbito de los medios de comunicación que Alemania. Tenemos una nutrida y buena oferta de medios online de calidad de la que ellos adolecen".

Axel Springer es uno de los mayores grupos editoriales de Europa. Controla el 25 por ciento del mercado de los periódicos. La compañía germana cuenta con más de 150 periódicos y revistas en 36 países, así como cadenas de televisión y emisoras de radio, además de 50 sitios web. Cuenta con más de 13.000 empleados y unos ingresos superiores a los 2.000 millones de euros.

Julia está también preocupada por el impacto que una regulación como la que se propone puede tener sobre los europeos. "Internet existe gracias a los enlaces. Limitar la forma en que podemos compartir esos enlaces pone coto a nuestra libertad de expresión en Internet. Hoy compartimos información a través de plataformas que según la ley que quieren aprobar no serían legales haciendo lo que hacen hoy. Los agregadores de noticias podrían verse obligados a cerrar y las redes sociales dejarían de mostrar enlaces a noticias, lo que nos haría estar menos informados, matando a empresas europeas nativas de Internet y eliminando la igualdad de condiciones de los pequeños medios respecto a las grandes marcas. Las noticias falsas serán más difícilmente reconocibles, porque la gente no podrá acceder a toda esa información publicada por muchos medios de tamaño pequeño o mediano; tendrán muy poca información concentrada en los grandes medios".

Quieren poner obstáculos legales donde no son necesarios, porque si alguien utiliza contenido con copyright pues se denuncia y listo, como se ha hecho hasta ahora. Esa figura existe, y funciona. Al final una medida como la que plantea Alemania repercutiría en la libertad de información" AEEPP (Asociación Española de Editoriales de Publicaciones Periódicas)

Internet, hecho de enlaces

En la práctica la nueva Tasa Google que lidera Alemania con la ayuda de España supondrá también que medios online no podrían enlazar a otros periódicos para hacerse eco de una información. Tampoco podrán colgarlas en redes sociales.

La Asociación Española de Editoriales de Publicaciones Periódicas pone el acento, además, en que el sector ya está perfectamente regulado. "Quieren poner obstáculos legales donde no son necesarios, porque si alguien utiliza contenido con copyright pues se denuncia y listo, como se ha hecho hasta ahora. Esa figura existe y funciona. Al final una medida como la que plantea Alemania repercutiría en la libertad de información del ciudadano, que tendrá una oferta menos variada y diversa de información, y estará controlada por los grandes grupos. Alemania está gastando mucho dinero en lobby. Desde la AEEPP estamos tratando de reunirnos con miembros del Parlamento Europeo pero muchos de ellos rechazan vernos", explican desde la Asociación.

"Me preocupa la financiación del periodismo de calidad y el poder que tienen plataformas como Facebook y Google. La ley que quieren aprobar no solucionará estos problemas, ni mucho menos. Es un calco de la regulación existente en Alemania, y que no ha generado un solo centavo de ganancia tras cinco años en vigor. Es algo que pone de relieve que los periodistas no se beneficiarán del impuesto al enlace. Es un intento desesperado de las grandes editoriales por obtener más control sobre Internet, después de no saber adaptarse al nuevo entorno digital. La aprobación de la ley tendría consecuencias devastadoras para la libertad de expresión en Europa", concluye Reda.