Alejandro Sanz se compromete a que sus conciertos sean neutros en CO2

El cantante Alejandro Sanz ha inaugurado este martes la sesión de Alto Nivel de la Cumbre del Clima de Madrid, (COP25) de la ONU, a la que están invitados jefes de Estado y de Gobierno. En ella, el artista ha recalcado que “todos somos culpables y todos somos parte de la solución”.

Además ha anunciado su compromiso con la emisión de gases. “Quiero conseguir que mi huella se reduzca y voy a implementar un estudio sobre la cantidad de CO2 que emiten mis conciertos. Es la única manera", ha señalado, al tiempo que ha asegurado que pondrá todos sus esfuerzos para que en sus conciertos se utilicen energías renovables y el sistema de transporte sea eléctrico.

“A veces sueña el planeta que lo queremos”

“Lo que sea necesario para frenar esto. Firmo y me comprometo. Busquemos una huella medioambiental cero o cercana cero”, ha dicho apelando a empresas, gobiernos y a los líderes presentes en el plenario a comprometerse ejercicio de compensar lo que se contamina.

Después el cantante español ha recitado: “A veces sueña con la alegría mi melodía/a veces sueña el planeta que lo queremos”.

“Estamos deseosos de encontrarnos con líderes valientes a quienes no les tiemble el pulso”

Sanz ha pedido a los políticos que no tengan miedo de exigir sacrificios a la ciudadanía y ser más activos en legislar a favor del medio ambiente. “Se sorprenderán. Estamos deseosos de encontrarnos con líderes valientes a quienes no les tiemble el pulso”. Sin embargo, el cantante, que se ha definido como “ciudadano del mundo”, ha indicado que su “intención no es criticar o señalar a nadie”.

“Todos somos culpables y todos somos parte de la solución”

“Todos somos culpables” del cambio climático y “todos somos parte de la solución”, ha señalado. Sanz ha asegurado que la cuestión del cambio climático “no es una cuestión de color político” y por ello, le “gustaría que dejáramos de enfrentarnos unos a otros”. Luego ha llamado a las instituciones a sumarse a sus esfuerzos contra la contaminación con un verso: “A veces sueña mi alegría con tu valentía”.

Alejandro Sanz ha pedido a los políticos que “piensen en los niños”. “El planeta es imprescindible; pensemos en los niños, en nuestros hijos y también en nuestros nietos”, y ha asegurado que los ciudadanos hoy están “listos para asumir las consecuencias necesarias para revertir el problema” del cambio climático.

Alejandro Sanz, en la Cumbre del Clima: “Nos queda muy poco tiempo”

El cantante ha apelado a la necesidad de enfrentarse a “este momento histórico” unidos ante una situación que personalmente le “aterra” y ha señalado que quiere confiar y creer que se llegará a tiempo antes de llegar al “punto de no retorno”.

“Me doy cuenta de que es la última oportunidad de hacerlo realidad”, ha indicado, para después decir: “Nos queda muy poco tiempo, si sabemos lo que hay que hacer, háganlo”.