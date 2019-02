Aldo Olcese, el tapado que le quiere arrebatar la presidencia de Endesa a Juan Rosell

La carrera para ocupar la presidencia de Endesa entra en sus días decisivos y todo parece indicar que será más competida de lo esperado en principio. Desde que se conoció oficialmente que Enel, socio mayoritario de Endesa, no renovaría a Borja Prado, el nombre que ha sonado con más fuerza para ocupar su puesto ha sido el del expresidente de la CEOEJuan Rosell. Pero desde Italia se habla de alternativas, entre las que aflora el nombre de un viejo conocido de Endesa y de todo el sector económico y empresarial español: Aldo Olcese.

La publicación online italiana Lettera 43 menciona a Olcese como futurible en la presidencia de Endesa en un contexto de incertidumbre favorecido por la circunstancia del silencio de Francesco Starace, consejero delegado de Enel, quien aún no se ha pronunciado en el consejo de la compañía pública italiana acerca de quién ocupará el puesto de Prado a partir de abril cuando, con motivo de la junta de accionistas de Endesa, se despida oficialmente de la eléctrica.

Fuentes conocedoras de la situación señalan a Vozpópuli que la opción de Olcese no sólo es real sino, además, notablemente sólida. No sólo es un gran conocedor de los ámbitos económicos y empresariales de España e Italia sino que, además, también lo es del sector energético de ambos países y, con mucho más detalle, de la propia Endesa.

Trayectoria

No en vano, Olcese no solo conoce la operación de toma de control de Endesa por Enel desde el principio sino que, posteriormente, fue encargado por Fulvio Conti, entonces consejero delegado del grupo italiano, de realizar un amplio informe sobre los ámbitos del buen gobierno corporativo y de la responsabilidad social de la empresa, en los que Olcese es todo un referente. No en vano, lideró los primeros observatorios sobre gobierno corporativo para empresas del Ibex-35, germen de la implementación de estas prácticas en las cotizadas.

Este trabajo, realizado ya con Borja Prado en la presidencia de Endesa, le permitió conocer de primera mano la compañía, además de establecer destacados contactos. Precisamente, Enel ha apoyado su decisión de no renovar a Prado en razones de gobierno corporativo, al considerar que debe limitar la duración de los mandatos.

Asesor de gobiernos del PSOE y el PP

Olcese también ha trabajado en materia energética para gobiernos socialistas y populares en España. Sin ir más lejos, participó en calidad de consejero externo independiente en las reformas energéticas impulsadas por los ministros Miguel Sebastián, del Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero; y José Manuel Soria, con el Ejecutivo liderado por Mariano Rajoy.

El citado diario online italiano habla de la muy buena relación existente entre Olcese y el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez. Sin embargo, cabe recordar que también ha sido durante una larga década patrono de la Fundación FAES, ligada al Partido Popular, y que ha realizado trabajos como experto independiente para el Gobierno cuando estaba en manos de los populares.

La gran empresa tampoco es desconocida para Olcese, que ha sido presidente del consejo asesor del banco francés Société Générale, de T-Systems (filial tecnológica del gigante de las telecomunicación alemán Deutsche Telekom); y consejero de firmas como Ericsson, KPMG, Telepizza, Santander Consumer Bank en Italia, etc.

La baza política

Juan Rosell también conoce bien Endesa, tras haber pasado por la compañía como consejero regional en Cataluña, y el sector eléctrico por sus años como consejero de la entonces denominada Gas Natural Fenosa, la actual Naturgy. Con vínculos en Italia por la relación de sus empresas familiares con el país transalpino, mantiene una buena relación con Francesco Starace, reforzada en su etapa como presidente de la patronal española.

El entorno político se antoja una baza fundamental en este proceso, dado el carácter de Enel como empresa controlada por el Estado y la condición de Endesa de actor principal en un sector estratégico como el energético.

Para Starace la decisión a tomar no es una cualquiera y menos teniendo en cuenta que se encuentra en una situación comprometida porque tan solo le resta un año de mandato. Y el actual gobierno italiano no fue el que le aupó al cargo de primer ejecutivo de Enel (llegó de la mano del ex primer ministro italiano Matteo Renzi).

Los movimientos en los próximos días serán continuos y decisivos. El calendario fijado por Endesa es ajustado. El consejo del 11 de marzo aprobará la convocatoria de la junta de accionistas (a celebrar el 12 de abril) y en ella aparecerá el nombre del consejero que suplirá a Prado en el órgano ejecutivo y que tendrá todas las papeletas para ser elegido presidente en el consejo que tendrá lugar el mismo día de la asamblea.