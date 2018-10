Fracasa la reunión entre Alcoa y sus trabajadores para negociar el ERE

La reunión entre el comité de empresa de Alcoa y los representantes de la multinacional, convocada para este miércoles en Madrid, ha terminado sin llegar a un acuerdo que sea capaz de constituir una mesa negociadora para analizar y reducir el impacto del ERE que la compañía anunció el 17 de octubre para sus plantes en Avilés y La Coruña.

Según han transmitido a Europa Press tanto fuentes de la empresa como de los representantes de los trabajadores, la reunión no ha dado ningún fruto para dar comienzo al periodo de consultas sobre el cierre de las dos fábricas en España.

Para Alcoa, el problema está en que los trabajadores no han comunicado "la válida" constitución de una única comisión representativa que forme parte de las negociaciones, mientras que el comité de empresa alude a que la compañía no ha presentado ninguna comunicación oficial de que el ERE haya sido tramitado legalmente.

De hecho, la reunión no ha durado más de cinco minutos, debido a que los trabajadores han remitido a la empresa a la denuncia presentada por el comité europeo ante tribunales holandeses porque consideran que el ERE no se ha tramitado "de manera formal".

Sin embargo, la empresa reitera que sí ha comunicado a la "autoridad laboral competente" el inicio del periodo de consultas, remitiéndole "toda la información legalmente requerida".

Corren los plazos

Además, Alcoa afirma que la no constitución de una comisión negociadora --debido a que los trabajadores no han oficializado su representación-- no impide el inicio de transcurso del periodo de consultas ni implica la variación de su duración, fijado en 30 días, por lo que la compañía ya lo ha dado por comenzado.

Aun así, Alcoa ha convocado una próxima reunión el martes 6 de noviembre en Madrid, aunque los trabajadores ya han avisado de que "no tiene sentido" negociar el expediente de regulación de empleo cuando hay un proceso judicial abierto en Holanda sobre este mismo asunto.

Mientras tanto, la compañía ha trasmitido su "firme compromiso" de trabajar para analizar y reducir el impacto de la medida, con el fin de alcanzar "el mejor acuerdo posible para ambas partes", si bien ha añadido que "la ausencia de una comisión representativa de los trabajadores están evitando iniciar estas conversaciones".