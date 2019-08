Alberto Gil (A&M): La crisis reputacional de BBVA podría afectar a toda la banca

Alberto Gil ha sido inspector del Banco de España y formó parte del equipo que dio vida al Mecanisimo Único de Supervisión (MUS) del Banco Central Europeo (BCE). Desde hace tres años compagina su faceta como preparador de oposiciones al BdE con la de director de la consultora financiera Alvarez & Marsal.

Estuvo al frente de la supervisión de multitud de cajas durante doce años, en los que se incluye la última crisis financiera vivida en el país. En su última etapa estuvo supervisando a Catalunya Bank y en el BCE hizo lo mismo con el Deutsche Bank. Alberto Gil también ha escrito el libro ‘Sistema financiero español. Manual práctico’, una obra con la que intenta hacer comprender conceptos básicos de la economía para que ningún español vuelva a tropezar con la misma piedra.

Usted que estuvo en lo más duro de la crisis financiera dentro del Banco de España. ¿Qué opina de que la banca se haya tenido que llevar el estigma de que fue rescatada, cuando en realidad sólo se tuvo que ayudar a las cajas?

Es cierto que en 2012 sufrimos el rescate, pero está mal llamado. Nos dieron un préstamo para poder recapitalizar al sector de las cajas de ahorros, que había tenido un modelo de negocio durante la fase expansiva del ciclo muy poco acertado. Cuando estalló la crisis, el mercado de titulizaciones se secó, se explotó la burbuja inmobiliaria y eso fue lo que debilitó a las cajas.

Es cierto que era este sector el que estaba mal, y no todo. La Caixa, Kutxabank, Unicaja e Ibercaja estaban bien. Pero es verdad que se ha creado un contagio a la banca en general. Tampoco deja de ser cierto que todos los escándalos que ha habido más tarden no ha ayudado. Cláusulas suelo, gastos hipotecario, las preferentes y subordinadas, el tema de Bankia y su salida a Bolsa... hay tantos temas que han dañado, que al final el rescate solo fue el principio.

Me da un poco de pena. No es que sea partidario de los bancos ni que los defienda, han hecho muchas cosas mal. Pero sí entiendo que su actividad y entiendo que es fundamental para la economía. No tanto por el lado de los préstamos, que los puede dar cualquiera, sino por el lado de los depósitos.

La labor de intermediación ente créditos y depósitos sólo la pueden hacer los bancos. Es una función crítica para la economía. Si no existieran tendríamos el dinero debajo del colchón y eso no sería bueno tampoco.

Siguiendo con el tema reputacional, BBVA se ha visto envuelto en un serio problema de imagen. Ha sido imputado por supuestas contrataciones irregulares. ¿Terminará afectando al negocio?

Le podría afectar en función de como evolucione la situación. No sé cómo le ha afectado en este momento, pero puede terminar contagiando a la banca en general. La banca corre un tiempo bajo en términos de reputación y rentabilidad y se refleja en Bolsa. Esto no ayuda, porque su negocio se basa en la confianza.

Para que el negocio funcione, el cliente tiene que confiar, sobre todo ahora, ya que con los tipos bajos, las entidades tienen que tener la capacidad de cobrar comisiones a los clientes para mejorar su rentabilidad.

Es un problema enorme y es difícil que la gente de a pie lo entienda. La gente solo ve los sueldos, indemnizaciones, el rescate... pero no ve este tema de solvencia.

Entonces, todos estos temas de imagen afectan directamente a la capacidad de mejora de rentabilidad y es un problema que no se puede solucionar ni en uno ni en cinco años. Es imposible que se supere, es un tema cultural.

Habla de cinco año, pero ya han pasado diez desde que estalló la crisis...

Tienes razón. ¡Pero no paran de salir temas! Tendría que empezar a darse noticias positivas y cortarse estos temas para que la percepción del ciudadano cambie.

Hablando de tipos bajos y comisiones, ¿la banca cobrará a los minoristas por los depósitos?

No. Entiendo que hay tipos negativos y que el BCE cobra a los bancos por ello y que estos quieran repercutirlo al cliente, y en cierta manera tiene sentido, pero creo que sólo lo harán con los clientes mayoristas.

Podría haber cierto riesgo de perdida de cliente. Es un poco complicado. Y esto también está relacionado con la cultura financiera. Si se comienza a cobrar, poca gente se va a plantear nada más que salirse del mercado. Además, el primer banco que lo haga... Tendría que haber una coalición y creo que la CNMC eso no lo permitiría, es muy complicado. Yo hoy no lo veo, dentro de cinco años cuando cambie el paradigma.

Pero, dentro de cinco años los tipos estarán subiendo...

Quien sabe... espero que sí

¿Cree que hay poca cultura financiera en España?

Damos muchísimas cosas por hecho en economía, y no solo de bancos. El servicio de caja que te provee tu entidad tiene un coste, al igual que poder utilizar los cajeros o las tarjetas y no nos lo repercuten. El servicio de cajas siempre ha sido gratis y no debería ser así.

¿Por qué decidió escribir un libro?

Me parecía increíble que después de la crisis y con la cantidad de dinero que ha perdido la gente, que no hayamos hecho un ejercicio de lecciones aprendidas en el país. Porque es que acaba de suceder y podría volver a pasar en un futuro no muy lejano si no hacemos que sea obligatorio aprender unos conceptos básicos a una edad temprana y de manera obligatoria. Mucha gente no es capaz de entender los temas bancarios que salen en la prensa y sin embargo, tienen un impacto fundamental en al encomia del país y en la de cada uno de nosotros.