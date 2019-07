La Airef sugiere que Correos reparta menos días y estudie privatizar parte de la red

La Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (Airef) ha planteado sugerencias para mejorar la eficiencia de la empresa pública de Correos como que reparta menos días a la semana en las zonas menos pobladas, que valore externalizar parte de la red o que no fije de antemano el número mínimo de oficinas que debe tener, y ha propuesto al Gobierno que cambie el criterio de compensación, ya que actualmente le cuesta 180 millones de euros de media al año.

La Airef señala en su último informe sobre revisión de gasto público (Spending Review), presentado este miércoles, que el modelo actual por el que el Estado compensa a Correos por operar en zonas en las que no consigue ser rentable "es mejorable", aunque fuentes de la institución dicen que eso es "un eufemismo" porque ni siquiera existe un verdadero modelo de compensación, sino que el Estado realiza entregas a cuentas a Correos cada año de una cantidad. De media, se gasta 180 millones de euros cada año.

No todos los países que tienen empresas públicas de servicio postal las compensan por no ser rentables. De hecho, de los 32 países analizados solo 12 lo hacen y, de esos 12, para la mayoría el coste no es tan elevado como en España.

"No quiere decir que Correos sea mala, quiere decir que hay algunas características que provocan eso: como que estamos ante una obligación de servicio público que se demanda poco y cada vez menos", apuntan.

La Airef explica también que, antes de compensarla, Correos tiene un déficit del -14,59%, que es muy superior al servicio público de Correos de otros países que reciben compensación como su homólogo francés, británico, suizo, portugués, australiano o canadiense.

Pérdidas crónicas de más de 200 millones

La razón por la que tiene este abultado déficit es porque tiene menos ingresos que sus homólogos, porque ofrece descuentos de entre el 30 y el 40% a empresas, y porque ha sufrido una disminución de los envíos del -31% entre 2012 y 2017 en comparación con la caída del 18% que se ha producido en el resto de países.

Además, otros países han sido capaces de adelantarse con más velocidad a la caída de la demanda y han acelerado los recortes en su plantilla: -11% de efectivos, mientras que Correos la ha reducido solo un 8%.

Para solucionar esta situación y evitar unas pérdidas crónicas en las que va a incurrir "de en torno a más de 200 millones" si no mejora su eficiencia, la Airef pide al Gobierno que apruebe el plan para saber cómo va a compensar a Correos y que le compense teniendo en cuenta sus recomendaciones, así como que revise su política de ingresos y de eficiencia.

Propuestas concretas

En concreto, le sugiere que reduzca el número de días de entrega, como ha hecho Italia, donde "se reparte en días alternos en las zonas con menor densidad, lo que afecta el 25% de la población del país" y consideran que "tiene sentido" para España.

“Airef propone que el Gobierno revise si esta opción sería adecuada en algunas zonas donde no exista demanda suficiente para un reparto de cinco días, siempre y cuando se garantice la calidad del servicio público”, sostienen.

Proponen también que valoren externalizar la red, como en Francia, donde "en algunos pueblos se presta el servicio a través de pequeños negocios designados con ayuda del ayuntamiento", o como en Reino Unido, donde "la red es pública 100% pero la compañía es privada 100% y presta también otros servicios". Recomiendan también que no se fije previamente el número mínimo de oficinas.

Cómo compensar

Para la compensación sugieren tres alternativas: que se compensen solo a los centros de las zonas despobladas -con municipios de menos de 5.000 habitantes-; que se compense sólo las pérdidas de los negocios con volumen de negocio insuficiente; o incluso que se compense sólo a los centros con volúmenes insuficiente de repartos y que demuestren que tienen ciertos niveles de eficiencia.

"Estas propuestas deben ser pensadas para que haya un desarrollo posterior. La forma en que se solucione dependerá de la decisión de los gestores de Correos", afirman.

"Correos tiene que plantearse qué tipo de modelo de compañía quiere ser. Creemos que hay lugar para la eficiencia y para reducir la compensación, pero dependerá de si hacen un plan más flexible y de que Correos ponga el foco en conseguir esa eficiencia", destacan, ya que si la compañía recibe compensaciones muy altas no tiene incentivos para ser eficiente.