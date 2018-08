La Asociación de pisos turísticos avisa: Carmena no puede frenar sola a Airbnb

La guerra contra Airbnb no va a terminar en octubre cuando la Comunidad de Madrid apruebe el decreto para regular los pisos turísticos. El Ayuntamiento de Madrid ha decidido 'jugar sus cartas' en este asunto y ha sacado adelante un nuevo Plan Especial con el que pretende que los pisos turísticos sean considerados como lugares de hospedajes, con su correspondiente licencia, tal y como ha explicado el presidente de Madrid Aloja, Adolfo Merás, en una entrevista con Vozpópuli.

Esto movimiento ha provocado una nueva guerra interna en la capital española, poniendo en contra, nuevamente, a Ayuntamiento y Comunidad. Pero esta vez se han sumado la CNMC y la Asociación de pisos turísticos Madrid Aloja.

Merás espera que la Comunidad de Madrid tome cartas en el asunto cuando llegue el momento, ya que es la Consejería de Medioambiente la que tiene la última palabra porque el Plan es una norma con rango de reglamento que depende de la Ley de Suelo de la Comunidad".

Por otro lado, la asociación también cree que la Comisión Nacional del Mercados y la Competencia podría presentar algún tipo de alegación antes este nuevo Plan, ya que este mes hizo público su desacuerdo con el Ayuntamiento.

Merás subraya que el equipo de Manuela Carmena ha tomado una postura en línea con los "gobiernos radicales" al "querer prohibir los pisos turísticos completamente y no regularlos".

Desde su punto de vista, el Ayuntamiento no tiene "competencia" para regular el turismo y con esto van a terminar con el 95% de los que ahora existen.

Aumento del alquiler

Madrid Aloja también se defiende ante las críticas que dicen que el incremento del precio del alquiler en el centro se debe al aumento de esta práctica. El presidente de la asociación asegura que se trata de una "falta de conocimiento de la realidad".

"El gran drama es que los alquileres han recuperado su precio pero los salarios no", apunta Merás, a la vez que crítica la labor del Ayuntamiento al no prever el "empuje que iba a tener la vivienda y al no crear más vivienda social".

Desde Madrid Aloja tienen claro que van a recurrir el Plan si sale adelante. Por el momento, tienen hasta el 28 de septiembre, que es cuando se cierra el plazo de alegaciones. En esta fase, Merás espera que también se pronuncien la CNMC y la Comunidad de Madrid.